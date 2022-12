Argentina vs. Croacia: probables formaciones, hora y TV

Argentina va por una nueva final de un Mundial. Va por la sexta de su historia. Pero para eso deberá vencer a otro duro rival: Croacia, que viene de dar el gran golpe dejando en el camino a Brasil, uno de los grandes candidatos que tenía esta cita en Qatar. La nueva historia será este martes, desde las 16 hora argentina. De un lado, Lionel Messi y compañía, con toda la ilusión de un país. Del otro, Luka Modric y los croatas que tratarán de hacer lo imposible para llegar a su segunda final consecutiva. A continuación, todo lo que tenés que saber en la previa.





Argentina vs. Croacia, este martes. Argentina vs. Croacia, este martes.

¿CÓMO LLEGA ARGENTINA?

Jugó el pasado viernes una serie infartante ante Países Bajos. Lo ganaba 2-0 con goles de Nahuel Molina y Lionel Messi, pero los neerlandeses llegaron al empate en el último minuto de tiempo agregado. Luego del alargue, en medio de un clima caliente, la Selección se impuso desde los penales por 4-3 con un Dibu Martínez sobresaliente, atajando dos remates. Después, las declaraciones explosivas de Messi más el cruce con Van Gaal y compañía y todo del desahogo -y la alegría- del equipo de Scaloni por haberse metido entre los cuatro mejores del certamen.

¿Los resultados anteriores? 1-2 vs. Arabia Saudita, 2-0 vs. México, 2-0 vs. Polonia en fase de grupos: 2-1 vs. Australia en octavos.

El equipo de Scaloni tiene dos bajas: Gonzalo Montiel y Marcos Acuña por acumulación de amarillas.





¿QUÉ DIJO SCALONI EN CONFERENCIA?

"Esperamos un partido muy difícil contra uno de los denominados realmente equipo. Juegan como lo que son: un gran grupo y un gran equipo. Las comparaciones con el otro Mundial no corresponden. Todos los partidos son diferentes. Dan la sensación de grupo que es lo que realmente interesa. Nosotros tenemos una forma de jugar, más allá de que después tengamos en cuenta cómo juega el rival. Tomar recaudos por eso, hablamos siempre con los jugadores, compartimos y debatimos sensaciones del rival, pero la manera de jugar será la misma, más allá del sistema. siempre haremos eso. Esperemos estar a la altura", tiró Scaloni. Y enseguida destacó nuevamente a Croacia: "Es un gran equipo, más allá de que ha llegado al alargue a dos grandes equipos, juega bien al fútbol, enorme nivel en mitad de la cancha, peligros, rápidos y potentes arriba. Esperamos estar a la altura".

Y elogió a Luka Modric: "Es un placer que Modric esté dentro de la cancha y verlo jugar, es un ejemplo para muchos, no sólo por su calidad sino por su comportamiento y lo que transmite, disfrutarlo como pasó ya con Lewandowski...El que quiere al fútbol, quiere a esos jugadores en la cancha".

¿CÓMO LLEGA CROACIA?

En cuartos de final barrieron por penales a Brasil (4-2). Habían empatado 1-1 en 120 minutos de juego: Neymar y Petkovic fueron los respectivos goleadores. Desde los doce pasos, Livakovic le contuvo el remate a Rodrygo y Marquinhos falló el suyo.

¿Los otros resultados de los croatas? 0-0 vs. Marruecos, 4-1 vs. Canadá y 0-0 vs Bélgica en fase de grupos; ya en octavos habían empatado 1-1 con Japón en 120' de juego y luego hubo definición por penales: 3-1 para los balcánicos.





¿QUÉ DIJO EL DT DE CROACIA EN LA PREVIA?

"No me esperaba que Países Bajos les remontara el partido. Pesando en en la semifinal, vamos a ser un equipo compacto. Para ambas selecciones es crucial, pero creo que Argentina está bajo mucha más presión. Es cierto que habrá muchos más hinchas argentinos y eso es un obstáculo para nosotros. Pero no tenemos que pensar en eso. No podemos quejarnos, estamos en una semifinal. Ambas selecciones se sentirán emocionadas. El rostro de los argentinos cuando alientan a su Selección es increíble. Igual vemos a nuestros hinchas croatas", expresó Zlatko Dalic sobre Argentina.

Y de Messi agregó: "Messi está de nuevo en un nivel impresionante. Porque no sólo hace goles, mete asistencias está muy conectado con todo el juego del equipo argentino. Ellos tienen una selección que deja la piel, compacta, y extraordinaria. Tienen sus propias armas y quieren darlo todo".

¿DÓNDE SE JUGARÁ?

Será en el estadio Lusail, donde también se jugará la final del Mundial. Tiene una capacidad para 80 mil personas. Es el más grande de la competición.

HORA Y POR DÓNDE VER EL ENCUENTRO

Será a las 16 (hora argentina). Televisan TyC Sports, TV Pública y DirecTV Sports. También lo podrás seguir minuto a minuto en Olé.

EL ÁRBITRO

Ya tiene árbitro designado: será el italiano Danile Orsato. Los líneas elegidos, también de Italia: Ciro Carbone y Alessandro Giallatini. El cuarto árbitro, de Emiratos Arabes, Mohammed Abdulla Mohammed.

Orsato fue el árbitro del partido que Argentina le ganó a México en la segunda fecha del grupo clasificatorio. En ese partido amonestó a Montiel y a cuatro jugadores mexicanos. La evaluación de Olé del arbitraje fue buena, lo calificamos con un 7 destacando que llevó bien el partido a pesar de la aspereza de México. Los líneas fueron los mismos y también tuvieron un aceptable rendimiento.

En el VAR estarán los italianos Massimiliano Irrati, Paolo Valeri (el AVAR). En el offside VAR estará Kathryn Nesbitt y el ecuatoriano Juan Soto .

HISTORIAL ENTRE AMBAS SELECCIONES

Jugaron cinco partidos a lo largo de la historia: 0-0 en un amistoso en 1994, 1-0 para Argentina en Francia 1998, 2-3 para Croacia en un amistoso en 2006, 2-1 para Argentina en un amistoso jugado en 2014 y 3-0 para Croacia en el Mundial de Rusia 2018.

PROBABLES FORMACIONES

Argentina: Dibu Martínez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; Di María/Paredes/Lautaro Martínez, De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Messi y Julián Álvarez.