Irreconocible: el impactante nuevo look lampiño de Abel Pintos

Abel Pintos compartió en sus redes sociales un contenido por fuera del ámbito musical. El artista interactuó con sus fanáticos a través de historias de Instagram, donde se lo vio con un look completamente distinto al que suele tener, por lo que le llovieron mensajes que reflejaban sorpresa.

En medio de la continuidad de sus espectáculos musicales, Abel Pintos se tomó un momento para hacerse un cambio estético. Si bien ya se notaba un poco de calvicie, el cantante quedó completamente pelado, y además, se afeitó la barba al ras. "¿Por qué te sacaste la barba?", indagó un seguidor en el juego de preguntas y respuestas que tiene Instagram.





La historia de Instagram de Abel Pintos donde muestra su cambio de look

"¿Quién?", respondió irónicamente con una foto suya afeitado. A su vez, otro fanático del creador del tema No me olvides le pidió encarecidamente que vuelva al look anterior. "Necesito que te crezca la barbita para el sábado", expresó sobre el show del 12 de noviembre en Córdoba. "Pues no mi ciela", contestó fiel a su estilo.

Abel Pintos tiene una serie de funciones a completar de cara al cierre del año 2022. Luego del 12 de noviembre en Córdoba, se presentará en Chile el 26 de noviembre; el 3 de diciembre en Uruguay; y el último show será el 10 de diciembre en el estadio de Argentinos Juniors, previo a su gira de verano por la Costa Atlántica.

Abel Pintos y un anuncio que sorprendió a todos

Abel Pintos sorprendió a sus seguidores con una inesperada revelación en sus redes sociales tras el show que brindó en el Club Atlético Talleres de la localidad de Güemes, Salta. "Un dolor que traigo desde hace unos días", escribió el cantante en sus redes sociales, tras compartir una dolorosa imagen. La publicación generó bastante preocupación en sus fanáticos, que se preguntaron si podrá seguir con la gira que lo está llevando por todo el país.

Abel Pintos es uno de los músicos argentinos más populares y queridos por el público, que no solo le demuestran su cariño en person,a llenando cada uno de sus conciertos, sino también en redes sociales. El cantante nacido en Bahía Blanca actualmente lleva a cabo una gira por el interior del país y en medio de ella, generó fuerte preocupación entre sus seguidores.

Es que tras brindar un show en el Club Atlético Talleres de Güemes, Abel compartió dos imágenes de su pierna derecha vendada y con hielo. "Anoche lo dimos todo" y "¿acaso hay otra manera?", escribió el cantante para acompañar los posteos que generaron preocupación entre sus fanáticos.

De todos modos, fue el mismo Abel Pintos quien publicó otra historia para traer tranquilidad. "Estoy bien, estamos tratando un dolor que traigo desde hace unos días", aclaró el popular cantante en su siguiente story. Divertido, aunque todavía dolorido, Abel agregó: "El asunto es que el tipo en el escenario se olvida y claro pue...calavera no chilla".