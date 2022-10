Nicole Chocobar una Guemense que representará a la Provincia de Salta en la Elección Lady Americana Argentina

Nicole Chocobar una Guemense que representará a la Provincia de Salta en el Certamen Lady Americana Oficial.

El Fin de Semana pasado se llevó a cabo la Elección Reina Lady Americana Salta, y fue elegida Nicole Chocobar como la belleza que representará a la Provincia de Salta en la Elección Argentina de cuál Saldrá la representante de todas las provincias que participará de la LADY AMERICANA INTERNACIONAL 2022.

FELICIDADES NICOLE y ÉXITOS EN TU PROXIMA ELECCIÓN.

NICOLE AGEADECIO A TODOS LOS QUE LA APOYARON EN ESTA ELECCION

Agradezco siempre por tanto amor y apoyo , estoy muy feliz por ser parte de esto tan hermoso !

Gracias a mi familia, Mi mamá @marialeon6977 que me acompaña en absolutamente todo, no te imaginas cuanto te amo , a mis amigos y a toda la gente bella , por el amor que me brindan , Gracias de corazón 🤍

Felicitar a dos grandes personas @pakolozada y @imagenyestilonoracarreon que significan mucho para mi y han sido los grandes anfitriones de este gran evento @alucinantesalta 🤍





Oficialmente Lady Americana de la Provincia de Salta , un verdadero placer poder representar, prometo dar lo mejor de mi!

Mil gracias @ladyamericana.salta

@lady.americana.oficial

Vestido y accesorios: @roberto_carrizo_altacostura 🤍

Make-up: @gracielampalacios 🤍

@oriluz_presson.nails 🤍