VIERNES 2 DE SEPTIEMBRE: FERIADO NACIONAL DECRETADO POR EL PRESIDENTE

FERIADO NACIONAL 🇦🇷 Por cadena nacional, el presidente Alberto Fernández informó que, por decreto, hoy será en toda la Argentina feriado nacional, con la idea de que la sociedad utilice el día para reflexionar sobre lo sucedido con el atentado la vice presidenta Cristina Fernández de Kirchner, para solidarse y expresarse en paz.







Alberto Fernández: “Cristina Kirchner sigue con vida porque por alguna razón el arma no se disparó”







“Cristina sigue viva porque el arma no se disparó a pesar de haber sido gatillada”, siguió. “Este atentado merece el más enérgico repudio de todos los hombres y mujeres de la república. Estamos obligados a recuperar la convivencia democrática que se a quebrado por el discurso del odio de distintos espacios políticos, judiciales y mediáticos”, agregó.







Alberto Fernández afirmó que la “la paz social ha sido alterada” y llamo a “desterrar la violencia del discurso mediático y político”.





“Me he comunicado con la jueza y le he solicitado que esclarezca rápidamente las responsabilidades y los hechos. También le he solicitado que asgure la vida del acusado que hoy se encuentra detenido”, sostuvo el mandatario.





El Presidente se enteró del ataque en Olivos, y analizó con su equipo más cercano el tenor y el contenido del discurso, que finalmente fue coordinado con la propia Vicepresidenta. Según indicaron en el Ejecutivo, hablaron por teléfono.





El mensaje fue grabado. Junto al mandatario encontraban el canciller Santiago Cafiero, el secretario general de la Presidencia Julio Vitobello, la portavoz, Gabriela Cerruti, el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos y la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra.





El hecho fue repudiado por todo el arco político. El atacante, identificado como Fernando Andre Sabag Montiel, un ciudadano brasileño de 35 años, fue detenido luego de gatillar a centímetros del rostro de Cristina Kirchner.