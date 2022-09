NO HAY CLASES, BANCOS NI TRABAJA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

La noche del jueves se vio alterada por el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. Luego de que un hombre apareciera con un arma en la puerta de la casa de la vicepresidenta en Recoleta, el presidente Alberto Fernández habló en cadena nacional y decretó un feriado nacional para este viernes 2 de septiembre.

La administración pública no trabajará durante esta jornada y no habrá clases en todo el territorio nacional.

Ante el feriado nacional del 02/09 decretado por DNU, el impacto en los servicios es el siguiente:

No habrá clases presenciales ni virtuales.

No habrá servicio legislativo.

No habrá servicio judicial.

No habrá servicio administrativo salvo guardias mínimas.

No habrá servicio bancario.

No habrá apertura de comercios.

No habrá servicio bursátil.

No habrá servicio municipal.

Servicio de transporte terrestre y aéreo reducido salvo vuelos confirmados.

El propósito de este feriado nacional establecido por decreto es facilitar que "en paz y armonía, el pueblo argentino pueda expresarse en defensa de la vida, de la democracia y en solidaridad con nuestra vicepresidenta".

Apenas unas horas después del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, desde el Banco Central de la República Argentina emitieron un comunicado firmado por los directivos en el que confirmaron que el viernes no habrá actividad en las entidades bancarias de todo el país. Tampoco funcionarán los mercados.