General Güemes: Una mujer de 76 años recibió por primera vez en la vida su DNI

Elena nació con problemas de salud y siempre estuvo encerrada y privada de sus derechos más básicos. Elena y su hermana Zulma, en el acto de entrega del documento.

Sergio Tapia









Elena Jiménez obtuvo por primera vez su DNI luego de 76 años de ser considerada como una persona indocumentada, con todas las complicaciones que ello significa, obligándola a permanecer fuera del sistema toda su vida. Poco se sabe de ella. Nació en el campo, en el seno de una familia trabajadora rural, padece de un retraso madurativo y esquizofrenia, y sus hermanos no podían entender lo que le pasaba, brindándole un trato casi discriminativo. Perdió la mano izquierda cuando cayó sobre un brasero y tuvieron que amputarla. Nunca fue a la escuela, tampoco tuvo atención por su problema de salud mental, nunca la dejaban salir, por lo que su condición de indocumentada no fue detectada. Cuando murieron sus padres solo su hermana Zulma se hizo cargo, aunque en sus crisis no la podía controlar. En plena pandemia del 2020 la policía la encontró en la calle y desde allí comenzó a intervenir la Dirección del Adulto Mayor de la Municipalidad, a cargo de Cintia Graña, en colaboración con Zulma, quien en al menos cinco oportunidades intentó conseguir el DNI de su hermana, pero debido a lo particular de la situación le fue imposible.