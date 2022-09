Afirman que la mayoría de los cuadros de diarreas en Salta serían por "norovirus"

Después del brote de salmonella en el verano, en los últimos días El Tribuno recibió numerosos comentarios de sus lectores, preocupados por casos de gastroenteritis infecciosa que se están dando en Salta.

Consultado al respecto, el pediatra infectólogo Antonio Salgado afirmó que sí, que se están dando más casos de salmonellosis, por lo menos en el ámbito privado que es donde trabaja, pero que es bastante típico en esta época del año. Lo que no vio por el momento el médico, según indicó, es "bacteriemia por salmonella", que es cuando la salmonella pasa a la circulación y tiene otro comportamiento, uno sistémico mucho más severo.

"He visto diarrea típica por salmonella pero sin complicaciones algunas, lo que ocurre es que en esta época del año también circulan otros tipos de causales de gastroenteritis infecciosa como es por ejemplo el norovirus; para mí, las diarreas que están habiendo ahora, la mayoría son por norovirus", señaló. Desde Salud Pública de la Provincia no se compartió información sobre el tema.

Aparte de la diarrea y los vómitos, la infección puede provocar dolor abdominal, náuseas, fiebre y dolor de cabeza. De uno a dos días es el período de incubación.



Pero, ¿qué es el norovirus? Este es un virus que pertenece a la familia de los Caliciviridae, es un virus no envuelto, con un genoma de ARN (que usa ácido ribonucleico). Salgado precisó que este afecta a cualquier edad, pero que los casos más severos son en niños y ancianos.

Dijo que los principales asociados a la infección por el virus aparte de la diarrea y los vómitos son el dolor abdominal, la náusea, la fiebre y el dolor de cabeza. Precisó que la duración de la enfermedad es más o menos entre 12 a 60 horas con un período de incubación de un día a dos días y que la transmisión ocurre por tres vías principales: contacto de persona a persona, agua y alimentos.

Un dato importante para tener presente es que el norovirus es una afección que se "autorresueve". Es decir, "no hay que tomar absolutamente nada, no tomar nunca un antidiarreico, siempre hidratarse. Ese es el paradigma del manejo de la gastroenteritis infecciosa de cualquier origen, solamente hidratación y si quiere un probiótico, pero no más que eso, pero nunca tomar antiespasmódicos y mucho menos antibióticos", advirtió el especialista Salgado.

Otro dato, los cuadros de norovirus no se detectan fácilmente. "No es como la salmonella que se la puede encontrar en la materia fecal o en la sangre, en norovirus no hay un estudio que te diga es norovirus", detalló y comentó que se manejan con Epidemiología cuando un virus empieza a circular de manera masiva, se tiene un coprocultivo, en el que no hay salmonella, rotavirus ni otro tipo de virus intestinales como enterovirus. Entonces, se concluye que "es norovirus".

Antonio Salgado contó que en países en desarrollo, el responsable del 93 por ciento de los brotes de gastroenteritis es de origen alimentario, mientras que en la Argentina se detectó en el 72 por ciento de los brotes de gastroenteritis no bacteriano. "Eso me parece trascendental", dijo, agregando que es más importante la circulación del norovirus que del rotavirus por ejemplo.

Mencionó que además hay otros tipos de virus que generan diarrea como los adenovirus, los enterovirus, pero que por definición "la evolutividad de los cuadros virales es incierta y azarosa y se autorresuelven". En relación con el brote de salmonella, Salgado dijo que se trata de una bacteria en forma de bacilo, flagelada, anaerobia y que la especie más circulante en la provincia es una que se llama Typhi murium es la variante, o el serovar, como le dicen en infectología más comúnmente.