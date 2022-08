⭕UNA ALUMNA RECIBIÓ UNA GOLPIZA EN LA ESCUELA POR "LINDA, CHETA Y TENER EL PELO LIMPIO" #ENTRERIOS





«Las agresoras ya habían amenazado a mi hija con cortarle la cara», aseguró la madre de la estudiante que fue atacada por otras en una escuela de Paraná. La mujer adelantó que pidió el pase de sus hijas «por los hechos de violencia.





Alumnas que asisten al 4º del Colegio Nacional N° 1 de Paraná profirieron una feroz golpiza a una estudiante del 2º y el lamentable episodio de violencia fue registrado con un teléfono celular por otra de las compañeras, la que, además, arengaba a las agresoras. Las autoridades del establecimiento educativo no quisieron brindar declaraciones sobre el hecho, pero sí confirmaron la existencia del mismo.

La madre de una estudiante agredida anteriormente por otras compañeras confirmó que las imágenes del ataque que ocurrió el lunes les llegaron en dos partes: «Primero en forma de burla, que es el que subieron las agresoras a las redes sociales, y con el correr de las horas nos llegó el video completo, mucho más violento. Todo ocurre en un aula que le llaman El Sótano, donde funciona tercer año. Éstas alumnas son menores y tienen vínculo familiar, por eso siempre andan juntas y además tienen otras dos menores que las ayudan», sostuvo.

«El mismo rector me confirmó que las chicas recibieron el pase en otras dos instituciones anteriores, por el mismo motivo. De la escuela, lamentablemente como mamá no tengo respuesta. No existen las sanciones disciplinarias; las menores firman un acta compromiso cuando son citadas por algún hecho cometido, los padres también lo hacen, pero nunca hay sanción, entonces todo sigue igual», aseguró la madre de la alumna agredida.





«Tenemos conocimiento que no solo amenazan a sus compañeros, sino también a docentes, tanto de las menores expuestas como de sus progenitores, quienes han tenido varias situaciones de violencia fuera y dentro de la Institución: la madre de las chicas golpeó a otra mamá fuera de la institución. Además, insulta, grita y amenaza. Es lógico que las hijas actúen de la misma manera. Pidieron intervención del Copnaf por un hecho concreto, brindó respuesta al pedido 25 días más tarde. En ese lapso había cinco chicos más agredidos», relató impotente.

También contó que le preguntó a una de las chicas la causa de la agresión a su hija: «Porque era linda, chetita y tenía el pelo limpio, me dijo. La otra apuntó a la familia que tiene mi hija».

La entrevistada remarcó que como mamá no recibió la respuesta que esperaba por parte de la institución educativa. «Fui a solicitar el pase de escuela para mis dos hijas. Esperaba que me digan estamos trabajando, se va a solucionar, pero me dieron todas las herramientas para que mis hijas no vayan más a la institución».





La mujer, que por seguridad prefirió no revelar su identidad, aseguró que antes de la golpiza dada a su hija y cuya filmación las mismas autoras se encargaron de hacer circular por las redes sociales, las agresoras ya habían amenazado a su hija y un grupo de amigas con cortarles el rostro. Horas más tarde las esperaron fuera del campo deportivo, con un arma blanca, y acompañadas de un grupo de chicos que no pertenecen a la institución. El hecho ocurrió hace tres meses atrás. La mujer asegura que los estudiantes tienen miedo, que incluso no interceden durante las golpizas por eso y que la violencia no sólo es ejercida por parte de las menores, que son familiares entre sí, lo mismo sucede con la madre fuera de la escuela.