Tras mañanas heladas, llega el calorcito a GENERAL GÜEMES: a preparar la remerita

Las máximas rondarán los 30ºC en los próximos días

Tras varias mañanas heladas, podremos disfrutar en Salta de una agradable temperatura. Cerca de las 6 de la madrugada, se reportó una sensación térmica de -0.2 que fue subiendo hasta alcanzar la mínima pronosticada para hoy de -1° C.

Pero, el tiempo en la capital nos sorprenderá con todo su esplendor durante la jornada. Tendremos vientos leves del noroeste, con una humedad del 90% y una visibilidad de 15 kilómetros. A horas de la tarde, comenzará a sentirse fuertemente el calorcito.

El Servicio Meteorológico Nacional anunció una máxima de 19° C, que con el correr de las horas, irá descendiendo hasta alcanzar los 6° C por la noche. El buen tiempo seguirá durante toda la semana. Tendremos temperaturas por encima de los 30° C