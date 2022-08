En Guemes: Robaron una Moto que era un recuerdo de su Mamá Fallecida

DESOLADO UN JOVENCITO PUBLICO UN PEDIDO

En la Tarde de Miércoles, las redes sociales se anoticiaron de un Robo, fue en el Momento más fierte del Viento.

Era el regalo que le compró su mamá un poco antes de perder su vida.

ERA EL UNICO RECUEDO QUE ME DEJO MAMÁ









🚫BUENAS NOCHES HACE APROXIMADAMENTE 4 HORAS LE ROBARON LA MOTO A MI HERMANO DE LA VEREDA DE DOMICILIO, EN BARRIO EL CRUCE CALLE JUANA AZURDUY. POR FAVOR SI ALGUIEN VIO ALGO OH SI SE LAS OFRECEN ME MANDAN ME AVISAN....🥺👏👏 ESA MOTO ES MUY IMPORTANTE PARA MI HERMANO... MI MADRE CON MUCHO ESFUERZO SE LA RREGALO EL, NUESTRA MADRE TIEMPO DESPUÉS FALLECIÓ CUANDO COMENZÓ LA PANDEMIA.😔💔💔😭 ESA MOTO ES VALIOSA PARA MI HERMANO.