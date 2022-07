SOLIDARIDAD: UNA MADRE GUEMENSE BUSCA A SU HIJO

Hola buenas tardes. Me llamo Ángela Giménez soy de general Güemes Salta. Por medio de esta página busco a mi hijo mayor que hace muchos años se fue de su ciudad natal. No se adonde se fue. El se llama Néstor gabino Giménez, nació el 27 de marzo de 1982. En la actualidad tendría 38 años. Cuando el se fue tenía contextura delgada, mide 1.70 mts aproximadamente, pelo corto, el es trigueño, ojos marrones oscuros. Desde que se fue siempre lo busque y no tuve respuesta alguna. No se cual será su situación hoy en día. Solo le pido a Dios poder reencontrarme con mi hijo. El era una persona aventurera. Desde que se fue no supe más nada de él. Si alguien lo conoce por favor, si alguien lo vio, si alguien sabe algo, estaría muy pero muy agradecida por la información... entre en varias páginas con sus datos y no puedo dar con el paradero de el... adjunto fotos de mi hijo que en ese entonces el tenía 18 años. No tengo más fotos, solo esa. Hijo hace mucho que no se nada de ti. Te necesito. Quiero que sepas que siempre te busqué y siempre te voy a buscar. Tengo fe y esperanza. Siempre le pido a Dios poder verte otra vez hijo. A todos los del grupo muchas gracias y espero tener suerte con mi búsqueda.