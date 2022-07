Si tenés billetes de 10 pesos guardados, podrían pagarte hasta $ 27.000

Los coleccionistas descubrieron un error en una serie de billetes de $10 que se encuentran en circulación y pueden llegar a pagar una importante cifra para adquirirlos. La falla de impresión es casi imperceptible, pero con un truco se lo puede verificar. Los interesados en comprar estas versiones falladas publican las ofertas en una famosa plataforma de compra y venta.



Si bien ahora estos billetes son los de menor circulación, ante el crecimiento de los pagos electrónicos y el aumento de los precios, muchas personas todavía conservan guardados entre sus ahorros estos papeles moneda de baja denominación.

Cómo identificar estos billetes de $10 fallados que valen hasta $27.000





Billete de $10 con un error de impresión.

El caso de las monedas con un error de ortografía

De esta manera, los especialistas en juntar y guardar estos ejemplares de billetes o monedas extrañas buscan los papeles que dejaron de circular. O como en esta ocasión, aquellos que se imprimieron con algún error importante.Puntualmente, en esta ocasión, los coleccionistas están interesados en comprar a través de Mercado Libre todos los billetes de $10 que cuentan con un claro desperfecto en el papel. Es una de las últimas versiones que confeccionaron en la Casa de la Moneda.En tanto,Cabe mencionar que estas búsquedas de billetes mal fabricados no es nueva, en ocasiones anteriores se viralizaron las propuestas de comprar billetes de $100 a 10.000 pesos gracias a una falla en la tinta de la impresión. También era un error que se podía ver a simple vista y podría parecer pequeño, pero que multiplica el valor del ejemplar por 100.Del mismo modo, se vieron otros ejemplos anteriormente, como fue el caso del billete de $1.000, el cual es el de mayor denominación en Argentina. Por este error, la venta en la página web mencionada llegaba hasta $15.000, es decir, 15 veces su valor.Por otra parte, también hubo especialistas interesados en adquirir monedas con errores. El caso más resonante fue el de aquellas de $1 que tenían un insólito error de ortografía.Sobre esta falla podemos recordar que sucedió cuando el gobierno del presidenteencargó la fabricación de 56 millones de monedas a Inglaterra. No obstante, al arribar el cargamento en nuestro país, se encontraron con la falla de gramática que no era posible de solucionar.