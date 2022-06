Hasta Siempre: Turú Ortiz, Vida de Lustra Botas y Poeta

Ambrosio Ortiz está próximo a cumplir 70 años de edad, desde los 7 años se dedica a lustrar zapatos en la ciudad de General Güemes. De familia Ferroviaria, es el tercero de cinco hermanos, su carrera como estudiante fue muy corta, solo hizo hasta el segundo grado. "Repetí varias veces el segundo y el tercero no lo pude terminar, pero con eso bastó para aprender a leer y escribir", contó el Turu, quien se ha transformado en un querido personaje de la comunidad güemense.

Desde que tomó por primera vez un cajón de manzanas con precarias herramientas para lustrar zapatos, supo que nunca dejaría ese oficio: "Eso me permitía ganar algunos centavos y disfrutar de la calle, ella me enseñó todo lo que sé, fui escuchando las distintas historias de la gente, y a los 16 comencé a escribir, lo hacía para mí para que no se pierda lo que vivía, después lo compartía con algunas personas quienes me corregían los errores, me daban algunos consejos, mientras lustraba zapatos".

Su cajoncito de lustra además de tintura, pomadas y cepillos, siempre guarda un cuaderno y una lapicera: "Nunca sabía cuándo me vendría alguna cosa linda para escribir, por eso siempre estoy preparado, soy muy observador, cuando tengo un descanso disfruto de lo que me rodea".

Con cientos de poemas escritos, con una escritura sencilla que se adapta a los recitados y a los acordes de alguna zamba, participa de cuanto evento cultural se realice.





LAMENTABLEMENTE HOY 15 DE JUNIO DE 2022 DEJO SE EXISTIR

Recordamos su sacrificada vida de Lustre y nos queda un gran Recuerdo en letras de su legado Cultural sus POEMAS!!

HASTA SIEMPRE TURÚ ORTIZ