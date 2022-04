ULTIMO MOMENTO: Identificaron al motociclista que murió en Campo Santo en extrañas circunstancias

Un humilde trabajador domiciliado en barrio El Cruce de General Güemes perdió la vida ayer al mediodía después de derrapar sobre la ruta 11 camino a Campo Santo, chocar aparentemente contra un poste del alumbrado público y caer finalmente en el interior de una acequia de riego, que a esa hora llevaba agua.

Fuentes del Valle de Siancas informaron anoche que tras un gran trabajo investigativo se logró identificar a la víctima como Nicanor Gonzalo Ortega Vilca, de 31 años, quien conducía una motocicleta 110 cc de color beige o marrón, la que quedó del otro lado de la acequia.

El siniestro vial, que aumentó el número de víctimas fatales en lo que va del año a 34 personas, se produjo aproximadamente a las 13.40, cuando Ortega Vilca regresaba de su trabajo hacia la localidad de General Güemes, donde habitaba una vivienda de barrio El Cruce.

La misma fuente señaló que el joven dejó tres hijos menores desamparados.

El alerta sobre el siniestro vial lo dio un vecino que transitaba por el lugar y que vio la motocicleta destrozada y al acercarse se dio con el cuerpo de Ortega Vilca en el interior de la acequia de riego.

Luego el vecino dio parte al 911 y en pocos minutos el personal policial de la zona llegó al lugar y acordonó la escena.

Se pudo apreciar que el casco quedó colgado del espejo retrovisor de la motocicleta.

Cerca de las 17, a más de 4 horas de ocurrido el siniestro mortal, recién llegó a la escena el personal científico del CIF, para realizar las pericias de rigor.

El cuerpo fue trasladado hacia la morgue para la autopsia ordenada por la fiscalía en turno.

El hombre no tenía ninguna identificación encima, al menos no se la halló y no se descarta que el siniestro vial se haya producido por la intervención de un segundo vehículo que sacó al joven Ortega Vilca de la calzada.

Las investigaciones están en curso, informaron las fuentes consultadas anoche.

Fatalidad

Se informó que a las 13.33 de ayer una persona alertó sobre un cuerpo sin vida hallado detrás de los alambrados de una finca privada y cerca del mismo una motocicleta completamente destruida.

La finca se halla ubicada a un costado de la ruta provincial 11 jurisdicción de Campo Santo.

El siniestro vial en los primeros momentos no tenía explicación somera, por la posición en la que quedó la motocicleta y el buen estado de la calzada, amén de que no quedaron improntas de frenada o piezas de un segundo vehículo.

Ya en transcurso de la tarde los peritos hallaron pruebas que podrían esclarecer lo verdaderamente sucedido, ya que el vecino alertante descubrió el cuerpo mucho después del supuesto siniestro vial.

En pocas horas dos personas fueron halladas sin vida en distintos puntos de la provincia y el esclarecimiento de ambos casos quedó en mano de los investigadores del CIF.

Ayer, la policía trabajó afanosamente en la identificación del motociclista fallecido.

