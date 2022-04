POLICIALES: Un joven de 17 años quedó registrado cuando robaba una camioneta con una tranquilidad asombrosa

Se llevó el estéreo y el radiador del vehículo. Las cámaras de seguridad de los vecinos y de la Policía registró el momento del robo. Ocurrió en el Barrio Sarmiento. El adolescente quedó detenido.

No hay forma que diga que él no fue, que no tuvo nada que ver con la rotura del vidrio de la camioneta, y luego del robo del estéreo y el radiador del vehículo. No hay forma que mire para otro lado y diga: “Yo no fui”. Las cámaras de seguridad de los vecinos registraron cuando el joven de 17 años sustraía estos elementos y quedó escrachado.

El hecho ocurrió a plena luz del día durante la tarde. Se acercó al vehículo, observó que nadie lo viera, rompió el vidrio, ingresó y con mucha tranquilidad robó el estéreo y un radiador que estaba en el interior. Luego, con la misma “pachorra”, se fue alejando del lugar sin apuro, como sabiendo que nadie pudo haberlo visto.

El joven delincuente no contaba que varias cámaras de seguridad lo estaban filmando, una de ellas de un vecino de la cuadra, que cuando se enteró del robo, vio el registro y se dio con la escena. Esa filmación comenzó a viralizarse por todo San José de Metán, y, sobre todo, por el Barrio Sarmiento (zona este) donde ocurrió el lamentable hecho de inseguridad, uno más de los que vienen padeciendo los vecinos de ese lugar.

El “ladronzuelo” quedó detenido anoche luego de que la Policía lo identificara.

El joven tiene un largo historial de robos en esa zona. Uno de los vecinos que posee una cámara de seguridad le contó a El Tribuno: «Nosotros pusimos la cámara de seguridad en nuestra casa por el que ahora robo esa camioneta. A principio de febrero nos robo una soldadora, pero no teníamos ninguna evidencia para acusarlo a pesar que sabíamos que era él. Después robo en el centro vecinal. También a otro vecino que es camionero, pero al ser menor entra y sale de la Policía como si nada», y agregó: «Nosotros lo encontramos en el techo, y cuando lo vimos saltó y corrió, cuando salimos para buscarlo ya no lo vimos más», detalló. Lo cierto es que ahora todos aquellos «indicios» que tenían los vecinos de quién era el ladrón, quedó confirmado con las grabaciones