IMPORTANTE: Nación actualizó el precio de la Garrafa Social

La Secretaría de Energía de la Nación actualizó el precio de la Garrafa Social, a la vez que dispuso un incremento en el monto del subsidio para los beneficiarios del Programa Hogar, a través de la Resolución 270/2022. Así, la Garrafa Social que se comercializaba a $520 en Salta pasará a costar $630, y el subsidio será de $496,80. Asimismo, en la Resolución 271/2022, el organismo nacional prorrogará hasta el 31 de diciembre la Asistencia Económica Transitoria del 20% para los productores, fraccionadores y distribuidores de gas envasado, con el objetivo de mantener un precio accesible para quienes utilizan garrafas. ¿Qué es el Programa Hogar? El Programa Hogar garantiza el acceso a garrafas a los hogares, comedores, merenderos, clubes de barrio y entidades de bien público que no pueden acceder a la red de gas natural. Está destinado a las personas que viven en zonas sin servicio de gas natural o que no se encuentren conectados dentro de la red de distribución domiciliaria de gas. También a comedores, merenderos, clubes de barrio, centros de atención infantil, y comunitarios de todo el país sin servicio de gas natural y que utilizan gas licuado envasado. Requisitos Los interesados pueden solicitar el Programa Hogar para acceder a garrafas de 10, 12 y 15 kilogramos de capacidad si cumplen con los siguientes requisitos: No contar con un servicio de gas natural a nombre de ningún integrante del grupo familiar y tener ingresos mensuales de hasta 2 salarios mínimos vitales y móviles. En hogares donde convive un familiar discapacitado con CUD vigente, los ingresos mensuales del grupo familiar podrán ser de hasta 3 salarios mínimos vitales y móviles. ¿Cómo acceder al programa? Ingresar a mi ANSES: Se debe acceder con Clave de la Seguridad Social. Quienes no tengan clave pueden crearla en el momento. Verificar y cargar datos personales: en el menú, seleccionar y Beneficios Solicitar Tarifa Social. Solicitar la Tarifa Social para Programa Hogar: elegir la opción Programa Hogar y seguir los pasos.