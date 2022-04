El baquiano que dice haber visto al Ucumar: "Desde que vi a esa cosa, me encierro de noche y no duermo"

En el sur de Salta la noticia sigue sorprendiendo a los vecinos y motivando todo tipo de comentarios y bromas.

"Por las noches me encierro porque todavía sigo asustado, tuve que ir al médico porque me salía sangre de la nariz, tenía vómitos y diarrea. Además, como es una costumbre, me hice curar del susto. Anoche los perros ladraron afuera y salieron corriendo, pero ya no quise ir a ver qué era", dijo a la prensa el baquiano, que a vio al mítico animal en el paraje al noreste de la ciudad de Metán.





Sé que hay todo tipo de comentarios y bromas, pero yo jamás mentiría. Yo le aseguro que he visto a esa bestia peluda, como un mono grande, de unos 1,70 metros de altura. En los últimos años y desde hace décadas hay muchos testimonios de gente que asegura que lo vio en Metán y en la zona de Rosario de la Frontera. Yo no creía en eso, pero ahora lo vi de cerca con mis propios ojos".







El sorprendente suceso que se volvió viral ocurrió el martes pasado a alrededor de las 21.30.