¿Porque no pueden entrar al centro los REMISES QUE VIAJAN de Guemes a SALTA?

Los remiseros de General Güemes no podrán ingresar al centro capitalino

Mostraron su preocupación ante la nueva limitante impuesta, que no los dejará arribar a las terminales que tienen cerca de la avenida San Martín.





De acuerdo a nuevas disposiciones adoptadas por la AMT Salta, los remises compartidos que realizan viajes desde el departamento de General Güemes a Salta capital, no podrán ingresar al casco céntrico de la ciudad, debiendo dejar sus pasajeros en las cercanías del cementerio de la Santa Cruz, cuando el ingreso se realice por el Portezuelo; si el ingreso se realiza por el acceso norte, el pasaje deberá bajarse cerca del monumento 20 de Febrero.





Esta disposición, dicen, pone en riesgo la fuente laboral de muchos remiseros, debido a que será causal de una importante merma en la cantidad de viajes que podrán realizar por día. Pero no solo afectará al propietario del auto, mucho más se verá afectado un gran sector de la comunidad que hace un uso habitual de este medio de transporte, debido a que se verá obligada a afrontar un gasto adicional, abonando un colectivo o un taxi para llegar a destino.





Sobre esta disposición que generó una gran preocupación en toda la población, Juan Carlos Romero, dueño de un coche que trabaja en la remisera Juan Carlos Dávalos, advirtió que se van a ver “muy perjudicados económicamente, pero la más afectada será la comunidad, debido a que deberá gastar en un viaje adicional para llegar a destino. Esta es una mala decisión que deberá revertirse porque causará mucho daño”, manifestó Romero.





Se estima que entre 2.500 a 3.000 personas se movilizan por día hacia la capital salteña, por lo que unos 200 remises realizan un promedio de 3 viajes por jornada laboral, transportando a 4 pasajeros en cada uno de esos viajes.





Se trata de un volumen de pasajeros que no puede ser absorbida por una línea regular de colectivos de media distancia. “Ya no somos una alternativa, somos el medio de transporte que prefiere la gente. La Veloz del Norte no cuenta con los recursos para satisfacer tanta demanda. Por eso, a pesar de que son los únicos autorizados a transportar pasajeros de Güemes a Salta, no nos molestan porque saben que cubrimos todo el vacío que ellos dejan porque la demanda los supera ampliamente”, dijo Romero.





Para la AMT este tipo de medio de transporte sigue siendo “trucho” y los combatió aplicando medidas cada vez más exigentes, como una forma de presión. “Nos han exigido una playa de transferencia y cumplimos, nos exigieron modelos de autos nuevos y también cumplimos, después nos colocaron una oblea con los pagos correspondientes para habilitarnos y con mucho esfuerzo también cumplimos. Ahora nos sacan del casco céntrico aduciendo que son muchos los automóviles y saturamos la circulación por las calles; nada más absurdo que esa lamentable excusa”, exclamó Romero.





La ventaja de viajar en un remise compartido no está en el costo del viaje, porque se paga un poco más que en línea de colectivo, pero la imposibilidad de conseguir un boleto, no contar con amplios horarios para abordar un colectivo y un tiempo de viaje más corto, hace que la mayoría prefiera llegarse a la remisera y no a la terminal.





Otra de las ventajas es el hecho de que un remise cuenta con una parada en pleno centro de la ciudad, mientras que un colectivo llega solo hasta la terminal.

“El 18 de abril comenzarán a quitar o multar a los autos que ingresen al casco céntrico, pero nosotros no vamos a quedarnos de brazos cruzados. Haremos todo lo que sea necesario para evitar que esa normativa se aplique. Eso incluirá cortes de calles o caravanas hacia el Grand Bourg”, dijo Romero.





Sobre este conflicto que va a afectar a remiseros y comunidad por igual, el secretario de Gobierno José Chambi dijo que van a reunirse con la AMT “para explicarle los problemas que la aplicación de esa normativa va a generar. Con el intendente Sergio Salvatierra haremos todas las gestiones necesarias para revertir esta medida, que ya se encuentra en vigencia desde el 1 de marzo, pero se va a ajustar desde abril”.





Muchos de los que hacen uso diario de un remise son personas que se dirigen a sus lugares de trabajo o estudiantes. A ellos el gasto extra para viajar hasta el sector centro les será muy significativo y en muchos casos difícil de afrontar.





Cabe acotar que esta disposición alcanza a todos los remises compartidos de la provincia. En total unas 11 localidades cuentan con este tipo de medio de transporte alternativo.