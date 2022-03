General Güemes: Sin llegar al acuerdo salarial, continúa el paro municipal

Entidades gremiales que representan a los empleados municipales de la ciudad de General Güemes no pudieron llegar a un acuerdo con las autoridades ejecutivas por un aumento salarial, por lo que la medida de fuerza que dio inicio el pasado viernes 18, va a continuar esta semana a pesar de existir una conciliación obligatoria interpuesta por el Ministerio de Trabajo de la Provincia.

En la última reunión conciliatoria llevada a cabo el viernes 26 en las oficinas del Grand Bourg, el ejecutivo municipal representado por el secretario de Gobierno, José Chambi, y el secretario de Hacienda, Cdor. Marcelo Lazarte, presentaron una propuesta, la que no fue aceptada por los delegados de ATE, UPCN Y SOEM, aunque se comprometieron a ponerla a consideración de los trabajadores en una próxima asamblea.

El porcentaje del aumento no está en discusión, debido a que alcanza el 45% similar al otorgado por el Gobierno provincial a los trabajadores estatales, lo que se intenta consensuar es la forma de pago de ese porcentaje. La propuesta presentada por el gabinete de Sergio Salvatierra fue un total de cinco pagos hasta el mes de septiembre discriminados en un 9 % en marzo, 7% en los meses de abril, mayo y junio, un 5 % en los meses de julio, agosto y septiembre.

“La situación del municipio es muy complicada, nosotros intentamos realizar todos los esfuerzos posibles para cumplir con los aumentos otorgados, entendemos que el momento económico que vive el país y me atrevería a decir que muchos países del mundo también, no el mejor y los empleados lo padecen, pero tampoco queremos prometer algo que después no podamos cumplir. Trabajamos mucho en la forma de pago del aumento para mantener un equilibrio fiscal, sin perjudicar los servicios que debemos brindar a diario para toda la comunidad” manifestó el secretario Chambi.

Por su parte, José Arce, secretario general de ATE, anticipó que se pretende que los municipales reciban un aumento del 45% y que sean pagados desde febrero, de la misma forma como lo hizo la Provincia: “No pretendemos nada más de lo que se otorgó a nivel provincial, si la propuesta que llevamos no es aceptada por los compañeros, vamos a esperar por otra propuesta superadora, entendemos que el pago del aumento debe comenzar con el mes febrero”, aclaró Arce.

Acuerdo de aumento

Los municipios de Campo Santo y El Bordo ya firmaron un acuerdo de pago de aumento de sueldo, el primero en firmar fue el intendente Sergio Copa, quien ofreció un 9 % en marzo, un 7 % en los meses de abril, mayo y junio, cerrando con un 5 % para los meses de julio, agosto y septiembre, propuesta que fue aceptada por la entidades gremiales.

En Campo Santo



El municipio de Campo Santo mantuvo una reunión de negociación con los gremios el pasado miércoles, donde la intendenta Josefina Pastrana presentó una propuesta de pago del 45% discriminada en un 10 % a pagarse con los sueldos de marzo, abril, mayo y junio, un 5 % en julio con lo que se completaría el 45 %, además de un 10 % a pagar entre agosto y setiembre en compensación por el mes de febrero.

“Fue una muy buena propuesta por lo que la aceptamos en forma inmediata”, expresaron los representantes gremiales con respecto al aumento otorgado en ese municipio del departamento Güemes.