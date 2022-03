Abrió la polenta y tenía gusanos verdes: le ofrecieron un kilo de fideos

Belén Carmela es una vecina del barrio Progreso de Campo Quijano que aun no salé de su asombro por la desagradable experiencia que le tocó vivir.

Mientras preparaba una exquisita polenta, al abrir uno de los paquetes de una marca muy conocida se dio con la repulsiva sorpresa de encontrar varios gusanos, aún moviéndose, en medio de la polenta. Al reclamar al 0800 de la industria fabricante por los tres paquetes agusanados, del otro lado le respondieron: "Disculpe, le vamos a enviar dos paquetes de fideos y una mermelada porque ahora no tenemos esa polenta".

Impávida y abochornada la vecina decidió comunicarse con El Tribuno para contar la desagradable anécdota con una respuesta insólita de un número de asistencia al consumidor de la empresa responsable de la polenta.

Los otros paquetes

Ocurrió la semana pasada y la sorpresa no terminó allí, ya que la mujer, al abrir otro de los tres paquetes de medio kilo que compró en un negocio del pueblo se dio con el indeseable espectáculo. Gusanos de color verdoso que se movían en medio de la sémola. "Fue muy asqueroso, apenas lo descubrí lo filmé, para que me crean y vean lo que descubrí en los tres paquetes de la polenta", contó Belén a El Tribuno.

La fecha de vencimiento es de mediados de año, por lo tanto la mercadería estaba en vigencia. La marca "Presto Pronta", polenta instantánea de Arcor, tiene un número de servicio del consumidor. Uno para Argentina y otro para Chile. "La polenta la compré en un negocio de Campo Quijano, ellos no tienen la culpa. Los gusanos estaban adentro de los paquetes. Por eso me anime a llamar a ese 0800 del consumidor", aseguró la mujer.

Para arreglar la situación

Belen cuenta que la situación fue insólita. "Me respondieron que podían resolver el problema enviándome a mi domicilio de Quijano dos paquetes de medio kilo de fideos y una mermelada Arcor".

Lo peor fue la respuesta para justificar los gusanos, y no saber cómo justificar los gusanos dentro de los paquetes de polenta. "Me contestaron que podían ocurrir estos problemas con los paquetes y que no podían reponerme con el envío de los tres paquetes porque ahora no tenían, y por eso me ofrecían los fideos".

Impávida y abochornada la vecina decidió comunicarse con El Tribuno para contar la desagradable anécdota con la respuesta insólita del número de asistencia al consumidor de la empresa responsable de la polenta.



Con la indignación del caso Belén le respondió a la contestadora de la empresa: "Nunca pedía una indemnización o nada que se le parezca. Advertí sobre estos gusanos porque puede haber muchos vecinos que cocinan la polenta sin saber que tiene gusanos vivos dentro del paquete".

Rechazó el envió de los fideos como compensación por los paquetes de polenta con gusanos verdes que había comprado en un almacén. De esta manera dio por terminada la comunicación con un servicio al cliente que poco le interesó el problema de la vecina.

La respuesta ridícula que tuvo del otro lado del teléfono la dejó perpleja y asombrada "si nos comemos estos bichitos y nos enfermamos, esta gente nos quiere mandar cualquier cosa a cambio para justificar un servicio al cliente que no da soluciones. Y esto nadie controla. Defensa del Consumidor o quien le corresponda debería intervenir. Son paquetes de polenta que cualquiera podría comprar".





Fuente: EL TRIBUNO DE SALTA EDICION DIGITAL