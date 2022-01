SINIESTROS VIALES: La muerte acecha en la ruta 34 en el ingreso a General Güemes

Transitar por la ruta nacional 34 en el tramo entre la rotonda de Torzalito y la ciudad de General Güemes es una odisea que premia con la vida a quienes consiguen sortear los seis kilómetros de ondulaciones sobre la cinta asfáltica, tramos sin demarcación de la ruta y ausencia de señalización que advierta del peligro inminente.

Hace una semana este tramo de la ruta se cobró cinco vidas en un triple choque. Apenas dos días después otro siniestro frontal dejó dos personas heridas, y ayer la escena volvió a repetirse entre una camioneta y un camión.

Cada día miles de vehículos transitan por la zona. La mayoría conoce el camino y los peligros que esconde. Sin embargo, muchas veces la presencia de animales, un mal cálculo, la irresponsabilidad de alguna de las partes o las condiciones de la ruta vuelven a generar accidentes que terminan, la mayoría de las veces, con alguna fatalidad.

Pero por la ruta también transitan a diario muchos automovilistas que no conocen el trazado y, sin señales que alerten de la peligrosidad de la ruta, con tramos sin demarcación de la cinta asfáltica e incluso con ondulaciones en el pavimento que dificultan el control del vehículo, terminan protagonizando accidentes que, muchas veces, les impiden volver a casa.

Ante todo este escenario, intentar una maniobra de escape hacia la banquina podría tener resultados gravísimos, dados los enormes desniveles y la diferencia de altura con la cinta asfáltica.

Pese a los antecedentes, las obras de mantenimiento en la ruta son escasas, cuando no nulas. La empresa que debe velar por el estado del camino no hace lo suficiente y las autoridades que tienen el rol de control parecen no ejercerlo.

Atravesando la ciudad, el tramo que une a General Güemes con el límite provincial con Jujuy, en el río Las Pavas, el trazado empeora. Sin embargo, apenas se atraviesa el puente la ruta mejora.

Es que en los últimos años las inversiones se concentraron en las rutas que venían desde el centro del país hasta Tucumán para luego seguir en la vecina provincia del norte.

Esta abismal diferencia en el trato de los ciudadanos de Salta con sus pares jujeños fue expuesta en un informe periodístico de este diario en noviembre de 2019: "Salta ve pasar las obras de rutas seguras que se concretan en Jujuy".

Algunos antecedentes

El 25 de enero pasado un choque entre un camión y una camioneta en el acceso norte de la ciudad de Güemes, a tres kilómetros precisamente, dejó dos heridos.

Apenas un día antes, un triple choque enlutó a la provincia con un saldo de cinco muertos, entre ellos un matrimonio que dejó huérfana a una pequeña de cinco años.

El 13 de diciembre del año pasado, al mediodía, se produjo otro choque frontal, esta vez entre un Fiat Uno color blanco y un Peugeot 2008 del mismo color. Como saldo de la colisión, tres personas resultaron heridas.

Exactamente un año antes, un choque frontal a la altura del río Mojotoro, entre dos autos, se cobró la vida de un hombre y dejó cuatro heridos de gravedad, entre ellos su esposa e hija.

El 8 de noviembre pasado, dos personas resultaron heridas como consecuencia de un choque entre una camioneta y una moto, en el tramo de la ruta que atraviesa la ciudad, a la altura de la calle Sarmiento.

En octubre de 2021 el estado de la ruta produjo una mala maniobra al conductor de un camión que terminó volcando sobre la banquina y perdió la vida.

El 12 de junio de 2019 otro triple choque sobre el tramo entre Torzalito y Güemes, a la altura del Parque Industrial, se cobró la vida de una mujer, oriunda de Perico, Jujuy. Además hubo tres heridos graves, entre ellos su bebé de tres meses de edad.

En octubre de 2016 un choque entre un camión y un vehículo utilitario, que luego volcó, ocasionó la muerte de una mujer de 76 años y otras tres personas resultaron con heridas de distinta gravedad.

La lista podría seguir indefinidamente, pero los accidentes se podrían empezar a prevenir con las medidas adecuadas y un mantenimiento que permita desplazamientos seguros.

