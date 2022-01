Rodrigo el joven Guemense que regala Limonada en la Plaza de Gral. Güemes

RODRIGO CARDOZO, EL GUEMENSE QUE REGALA LIMONADAS PARA AFRONTAR EL CALOR 👏🏽👏🏽👏🏽





Un joven, en la ciudad de General Güemes, regalaba un vaso de limónada bien fría En una jornada bastante calurosa en el Valle de Sianca, el joven aliviaba con un vaso de limónada. Hoy en plaza central de la ciudad de General Güemes, sucedió algo que nunca se suele ver, la generosidad. Un joven se dispuso a preparar limónada en su casa, le puso mucho hielo y partió a la Plaza Central, para regalar a los que le solicitaban en está jornada bastante calurosa. En su Facebook, su ex profesora Sandra Justiniano, advierto esta buena obra del joven guemense y público en su muro lo siguiente; Todos dicen en este mundo nada es Gratis, pero Dios siempre pone en el camino personas que no le ponen precio a los buenos actos. Con orgullo, gran orgullo me encontré en la plaza central de mi Guemes querido con un ex alumno, Rodrigo Cardozo, que regala limonada...LIMONADA GRATIS...!! Pasa proba la más rica limonada...!!!





GRACIASSSS POR UN ACTO TAN HERMOSO!!!🥰