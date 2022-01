GENERAL GÜEMES: Un docente bajó más de 80 kilos en un año de trabajo

El profesor Jorge Toledo dijo que puede decir: “Meta cumplida”, tras su largo esfuerzo.





































Jorge Omar Toledo (51), un docente de la EET Juana Azurduy, cumplió con la meta propuesta y bajó casi 90 kilos en poco más de un año.

El profe "Gordito", como todos cariñosamente le decían en la Escuela Técnica, en el año 2019 pesaba 160 kilogramos, si bien no manifestaba ningún tipo de enfermedad de esas que están asociadas a la obesidad, se propuso por una cuestión estética bajar esos kilos de más, para alcanzar su peso ideal de 75 kg, aquel que marcaba en la balanza cuando era joven.

"Me acuerdo que estábamos trabajando con los alumnos en taller, armando el auto eléctrico para las competencias provinciales de rendimiento. Cuando había que probarlo los chicos subían y bajaban con mucha facilidad, pero en mi caso no podía ingresar a la cabina porque era demasiado chica, o yo demasiado grande, lo cierto que ahí tomé en cuenta de lo gordo que estaba y decidí revertir esta situación", comentó el profe, quien además es personal municipal en el área de electricidad.

Con un total desconocimiento de cómo podía bajar algunos kilos por medio de una operación, fue a visitar a un cirujano plástico para que lo opere.

"El cirujano me explicó que no es tan fácil, que debía primero bajar varios kilos para poder someterme a una operación conocida como bariátrica", recordó.

Toledo decidió aceptar el consejo del cirujano e ingresó a un programa para adelgazar a fines del 2020, donde sus cambios serían controlados por un gabinete de médicos, psicólogos y nutricionistas.

"Me realizaron estudios sobre mis órganos internos y vieron que tenía un estómago demasiado grande, su tamaño estaba afectando mis intestinos y en poco tiempo iba a llegar hasta mis pulmones, me dijeron con total crudeza que si no hacía algo mi vida corría un riesgo enorme, me daban entre año y año y medio de vida", dijo.

Jorge Toledo se apegó al programa y cumplió todo al pie de la letra, demostrando una gran voluntad para cambiar su vida. "Recuerdo que yo podía almorzar dos docenas de empanadas, un pollo y hasta una tira de asado en un almuerzo, lo acompañaba además con mucho pan y un botella de gaseosa de tres litros", comentó respecto a su adicción a las comidas. El desayuno no era muy distinto, unas milhojas con fiambres calmaban su apetito hasta media mañana, cuando se sumaba a las picadas con sus compañeros de trabajo.

"Creo que subí de peso en los últimos 10 años, no sé la razón, pero según los psicólogos uno puede manifestar aquellos problemas que calla o aquellas presiones que no grita, por medio de los alimentos. Mis talles de ropa subían y subían pero no me daba cuenta de lo que me estaba pasando", explicó Toledo.

Cuando comenzó su dieta lo hizo con un cambio de mentalidad radical, adelgazando hasta 10 kilos por mes.

"Creo que estaba muy mentalizado en adelgazar, mi mente iba en una sola dirección y eso me hizo las cosas mucho más fáciles". Toledo podía comer en una fiesta de fin de año un caldo y un vaso de agua, al lado de otros que devoraban exquisiteces. A su cambio en la alimentación le sumó caminatas.