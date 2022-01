Arribaron a Güemes dos colectivos con egresados con COVID

En la mañana del pasado viernes dos colectivos de una empresa privada que había sido contratada para cumplir con el sueño del viaje de egresados del nivel secundario arribaron a la ciudad de Güemes en medio de un operativo del cual participó personal policial, del hospital Joaquín Castellanos y municipal, ya que dos de los 40 alumnos del contingente habían dado positivo para COVID, mientras que muchos otros presentaron síntomas.

Fueron conducidos hacia el complejo polideportivo donde los estudiantes y personal de la empresa fueron sometidos a un control de salud antes de que se retiraran en compañía de sus padres, quienes tuvieron que firmar un acta compromiso sobre el cumplimiento de un aislamiento de 5 a 7 días en sus domicilios.

Quejas por el operativo

Los padres que se llegaron hasta el complejo esperaron por el control médico con hisopado, ellos manifestaron que les pareció exagerado el operativo y que solo se logró exponer a sus hijos a una innecesaria crítica social, cuando ellos ya habían sido testeados, “con acompañarnos, darnos algunas indicaciones y poner en aislamiento a nuestros hijos o a toda la familia dependiendo de la situación, creo que era suficiente”, expresó uno de los papás que durante los días previos al arribo de su hijo pudo preparar una vivienda donde podrá hacer una cuarentena de 7 días como lo marca el protocolo junto a uno de sus compañeros, su familia no tendría de esta manera un contacto directo, por los cual no haría falta que todos se aíslen, “por suerte yo tengo esta posibilidad, hay familias a las que no les queda otra que llevarlos a sus casas, en ese caso todos deberán permanecer aislados, pero bueno, así se dieron las cosas”, finalizó.

Con respecto al operativo montado por las distintas instituciones que componen el COE municipal, el secretario de Gobierno, José Chambi, manifestó que solo se repitieron los pasos de uno similar en la ciudad de Salta capital, “hubo hace pocos días una situación similar en Salta, nosotros montamos un operativo igual al que realizaron desde el COE provincial, muchas veces es preferible pecar por haber hecho cosas de más que no haber tomado todas las precauciones, aunque debo aclarar que no se realizaron hisopados, sino solo controles médicos”.

Cuando la noticia sobre el regreso a la ciudad de un contingente con alumnos contagiados de COVID fue conocida por la comunidad, hubo muchas expresiones de molestia debido que viajaron cuando ya se sabía lo que estaba pasando en Córdoba, tanto es así que una delegación de bailarines bordeños unos días antes había tomado la difícil decisión de no participar en el Festival de Doma y Folclore de Jesús María, a pesar que ya los papás habían realizado importantes gastos y los cuales difícilmente los puedan recuperar.