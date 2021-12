URGENTE 🚨🚨 CONMOCIÓN EN SALTA, SUFRIÓ UN TERRIBLE SINIESTRO VIAL Y FALLECIÓ EN EL ACTO ERA EFECTIVO POLICIAL





Se trata del Of. Sub Ayte. Jesús Leandro Daniel Galarza, quien se dirigía a brindar servicios, el sinistro se produjo sobre ruta nacional 9 a las 15:30 hs aproximadamente a 3 km del ex peaje de AUNOR entre el motovehiculo en el que viajaba y un camión dodge.





Info: www.gralguemes.com.ar | EL PORTAL DE GÜEMES