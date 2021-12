General Güemes: A la moda: banderazo de los alumnos de la promo 2022

Alumnos de la promoción 2022 de todos los colegios del departamento General Güemes, realizaron un “banderazo” consistente en una marcha con las banderas que identificaban a cada una de las promociones. Esta manifestación fue programada para celebrar que a partir del año que viene comienzan a transitar el último año del nivel secundario de su formación educativa. Los alumnos, quienes estarían egresando a fines del año que viene, se concentraron en la plaza Juan Carlos Dávalos de la ciudad de Güemes en el barrio Obrero, desde allí marcharon desplegando toda la alegría que los adolescentes pueden manifestar para celebrar un acontecimiento que todavía no se completó en su totalidad, pero que se encuentra en su etapa final.

Muchos de los alumnos estuvieron acompañados de sus padres o algún familiar, al llegar a la rotonda de la plaza central Martín Miguel de Güemes, hubo expresiones de alegría propias de quienes consiguen un título de campeonato o vencen a un rival de mucho peso en competencia mundial.

Canticos, humo de colores, espuma, papel picado formaron parte del cotillón que acompañó los festejos, cada promoción utilizó una indumentaria colorida que los identificaba, no quisieron dar a conocer el nombre de las promociones la que será develada a principios del 2022.

Una alegría desbordante se vivió en la plaza central de Güemes, aunque debemos destacar que hubo cierta irresponsabilidad al trepar sobre el montículo de piedras que sostiene a la escultura del General Martín Miguel de Güemes, algo que está prohibido por ser peligroso, pero nada pasó y solo será una parte anecdótica más de los festejos.

Algunos alumnos manifestaron que estaban muy contentos de pasar a 5to año, pero no todos lo hicieron en las mismas condiciones: “Pasé raspando, pero pasé”, dijeron algunos, “llegué arañando, pero estoy cerca del final”, expresaron otros, “estudié todo el año y no me llevo ninguna, voy a disfrutar de las vacaciones” o “estoy festejando, pero tengo materias pendientes, eso lo vemos después”.

Para saber en qué condiciones llegan estos alumnos, teniendo en cuenta que aún pesa sobre el trabajo educativo las secuelas de una pandemia que se niega a darse por vencida, el profesor Héctor Burgos, director del Colegio Dr. Facundo de Zuviría, que además es docentes en otros colegios secundarios, manifestó: “Hubo muchos cambios que tuvimos que enfrentar tanto docentes como alumnos, este año fue de una enseñanza mixta, entre virtual, presencial y un sistema de burbujas, no fue fácil por esa razón nos propusimos afianzar los contenidos básicos en cada materia, creo que el 70% de los alumnos logró alcanzar los contenidos propuestos, el resto aún tiene la posibilidad de conseguirlo en lo que queda del ciclo lectivo”.

Dar cifras exactas no es posible porque todavía no cerró el año, pero en base a los informes preliminares de los docentes, los resultados de este año serían satisfactorios.

A partir del próximo lunes 6 se tomarán exámenes sobre materias pendientes, mientras que entre el 13 y el 18, las activi dades áulicas serán retomadas solo para aquellos alumnos cu ya nota sea inferior a 6.