Bono para las Fuerzas de Seguridad y primer aumento de enero 2022 confirmado:

Salarios 2022

El presidente Alberto Fernández anunció este martes el pago de un bono de fin de año de $ 20.000 para más de 350 mil trabajadores estatales, entre los que se encuentran el personal civil, de Fuerzas Armadas y de Seguridad de ministerios y organismos descentralizados o desconcentrados, tanto en planta permanente como contratados en designación transitoria.

"Es una medida más para recomponer los ingresos de los estatales" , destacó el mandatario y agregó: "cumplimos con nuestro compromiso de que en 2021 los salarios le ganen a la inflación".

El plus extraordinario se acreditará también al personal que en noviembre de 2021 realizaba una jornada laboral inferior a la prevista para su cargo. "En ese caso, percibirá la suma fija no remunerativa no bonificable en forma proporcional a la prestación de servicios efectivamente realizada" , detalló el Gobierno a través de un comunicado.

De esta forma, las Fuerzas de Seguridad recibirán el adicional de fin de año, previo a la actualización de los valores del 3,7% que se pautó para enero 2022 , y dejará como resultado nuevos valores a cobrar según la categoría.

AUMENTO PARA LAS FUERZAS DE SEGURIDAD CONFIRMADO, ¿CUÁNTO COBRO EN ENERO 2022?





A través de la Resolución 439/2021, publicada en el Boletín Oficial en septiembre, el Ministerio de Seguridad adelantó el incremento de los haberes junto con una "nueva jerarquización en relación con la capacidad, responsabilidad y dedicación que demanda la correcta ejecución de su actividad".