Una locomotora arrastró un camioneta en Gral. Güemes

Un accidente de características poco usuales tuvo lugar en la tarde del pasado sábado 6 en la ciudad de Gral. Güemes, cuando una locomotora perteneciente a Trenes Argentinos, arrastró unos pocos metros a un camioneta Fiat Strada, que minutos antes del accidente se encontraba estacionada sobre las rieles.

Alrededor de las 18, personal del ferrocarril avisó sobre la llegada de la locomotora a un sector conocido como el Triángulo, en esos momentos una camioneta blanca Fiat Estrada se encontraba mal estacionada ocupando parte de las vías. Una joven se apresuró a subir al vehículo para ingresarla al garaje. Cuando pasó la máquina, la camioneta comenzó a desplazarse marcha atrás fuera el garaje con dirección nuevamente hacia las vías, a pesar de los esfuerzos desesperados realizados por la conductora, no pudo evitar que la camioneta chocara el lateral de la Máquina siendo arrastrada por algunos metros. La joven al volante entró en una crisis de nervios y tuvo que ser asistida por una ambulancia. “Imaginamos el terror que debe haber sufrido la chica que se veía de corta edad, cuando vio que no podía controlar el vehículo que iba contra el tren, por suerte no le pasó nada, la parte de atrás de la camioneta fue la que se vio afectada”, explicaron los testigos.

El Triángulo es un espacio perteneciente al ferrocarril, donde existen vías dispuestas de forma tal que permiten con un par de maniobras que la pesada máquina ferroviaria cambie de dirección. La instalación de una plataforma rotativa en los talleres, que cumple la misma función de permitir el cambio de dirección de una máquina, disminuyó el uso de este sector del ferrocarril que por algunos años inclusive quedaron hasta olvidadas. Varias familias aprovecharon esta caída del uso de las vías en el Triángulo para construir viviendas a escasos metros de los rieles, utilizando las vías como un camino peatonal y para estacionar vehículos. Con el tiempo se transformó en un riesgo porque la actividad ferroviaria en ese lugar no cesó por completo, en la actualidad es una alternativa para cuando la plataforma rotativa sufre un desperfecto.

Desde hace un mes que la plataforma rotativa se encuentra fuera de servicio por algunas fallas mecánicas, las locomotoras están utilizando a El Triángulo para girar el sentido de la máquina en forma diaria y hasta en más de una oportunidad por día. De acuerdo a lo informado por personal ferroviario, la máquina circula a paso de hombre por esas vías debido a la cercanía con las viviendas y a la presencia de vehículos estacionados, como medida de prevención el personal avisa sobre la llegada de una locomotora, para que los automóviles sean retirados y las personas no circulen por las vías.

“Creo que las viviendas están mal ubicadas, pero es algo que ya no se puede solucionar, lo que estos vecinos deben tener en cuenta es de no estacionar sobre las vías, muchas veces deben los conductores de las máquinas detenerse y golpear las puertas de las casas para que saquen sus autos, algunas de ellas durante la madrugada” manifestó Don Suárez quién tiene un taller para el arreglo de calzados en ese lugar. Personal policial de la policía científica trabajó en el lugar del accidente para determinar la razones que lo provocaron.