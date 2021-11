SALTA: La eficacia de la vacunación disminuyó en un 90% la mortalidad por COVID-19. Ya existe transmisión comunitaria de la sepa DELTA.

“El impacto de la vacunación COVID-19 en la población, desde la segunda ola a la semana epidemiológica actual, ha disminuido en un 90% la tasa de mortalidad por millón de habitantes y en un 80% la ocupación de camas en terapia intensiva en toda la provincia”, dijo Analía Acevedo, directora general de Coordinación Epidemiológica.





La funcionaria informó que desde la semana epidemiológica 41, que inició el 10 de octubre, se registra un incremento de personas que contrajeron coronavirus. “Hoy el promedio diario es de 50 casos por día”, explicó.





Agregó que “Delta se transformó en la variante predominante en la provincia, con 173 casos notificados. De las 6 variantes observadas en la provincia, Delta representa el 40% de los casos”.





Sobre el uso del barbijo, Acevedo indicó que sigue siendo obligatorio en espacios cerrados como escuelas, supermercados, lugares bailables y gastronómicos, cines, teatros, transporte público, ámbito laboral, eventos masivos y en espacios abiertos compartidos.





Expresó que no es obligatorio al aire libre siempre y cuando no haya otras personas en contacto cercano, es decir, cuando se circule en forma individual o en burbuja, y en un espacio en el que no concurran muchas personas, a más de dos metros de distancia.





Importancia de la vacunación COVID-19





“Las vacunas muestran su elevado nivel de eficacia en las estadísticas”, sostuvo la jefa del programa de Inmunizaciones, Adriana Jure.





También, manifestó que en Salta hay biológicos disponibles para iniciar o completar esquema contra el coronavirus.





“Es importante que las personas asistan a los vacunatorios para aplicarse la primera o la segunda dosis, según corresponda. Todas las marcas que se administran en la Argentina son eficaces y seguras”, afirmó la funcionaria.





Tercera dosis





Sobre la inmunización adicional, la profesional remarcó que -actualmente- está contemplada en el Plan Nacional de Vacunación para mayores de 50 años que hayan recibido las dos dosis de Sinopharm.





Además, para aquellas personas mayores de 3 años que pertenezcan a alguna población inmunosuprimida que hayan completado el esquema de vacunación, independientemente a la marca del biológico administrado.





Estas poblaciones son:





· Personas con tratamiento oncológico para tumores sólidos y onco-hematológicos





· Receptores de trasplante de órgano sólido en tratamiento inmunosupresor





· Receptores de trasplante de células progenitoras hematopoyéticas (médula ósea) en los dos últimos años o en tratamiento inmunosupresor





· Pacientes con inmunodeficiencia primaria moderada o grave





· Personas con VIH





· Personas en tratamiento activo con corticosteroides en dosis altas o medicación inmunosupresora.





Jure indicó que estas poblaciones establecidas, deben concurrir a cualquier vacunatorio habilitado en la Provincia, con un intervalo mínimo de 28 días desde la segunda aplicación.





“Posteriormente se incluirán nuevas poblaciones para que reciban la tercera dosis, de acuerdo al consenso con las 24 jurisdicciones del país y al recibimiento de más vacunas”, dijo.





Asimismo, informó que en Salta más de 2800 personas ya han sido inoculadas con la dosis adicional.





Vacunación pediátrica





La profesional comentó que alrededor de 67 mil niños fueron inmunizados contra la infección en Salta y apeló a los padres, madres o tutores de esta población que autorice la inoculación en los establecimientos educativos o en cualquier vacunatorio.





“Se observa que, del total de niños inoculados, casi no se registraron efectos adversos. Es por esto que, desde la cartera sanitaria garantizamos una inmunización infantil segura y queremos llevarle tranquilidad a los padres”, concluyó.





