Pronóstico del tiempo

Durante el Miércoles 24, sobre el centro del país se espera aumento de la nubosidad con vientos moderados del sector norte y probabilidad de lluvias y tormentas de variada intensidad sobre Cuyo (sur), Córdoba, La Pampa y Bs. As. (oeste); algunas podrían ser localmente intensas con abundante caída de agua y ráfagas. Durante el Jueves 25, un frente frío continuaría desplazándose hacia el noreste con tiempo nuboso y vientos que rotarán de fuertes a moderados del sector sur. Hay probabilidad de lluvias y tormentas de variada intensidad sobre Sgo. del Estero, NEA y reg. Pampeana; algunas podrían ser localmente intensas con abundante caía de agua, ráfagas y ocasional caída de granizo especialmente sobre Mesopotamia. El Viernes 26, habría tiempo con buena insolación y marcado descenso de las temperaturas sobre la mayor parte del centro y norte del país; sólo podría presentarse tiempo inestable sobre Misiones y Bs. As. (sur) con algunos chaparrones aislados. El Sábado 27, un sistema frontal afectaría, con abundante nubosidad y probabilidad de lluvias y tormentas aisladas, Cuyo, La Pampa y Bs. As. (oeste y sur). Durante el Domingo 28, el sistema de mal tiempo afectaría la porción este y norte del país con nubosidad variable, vientos que rotarán al sur y lluvias y tormentas de variada intensidad sobre Cuyo, reg. Pampeana, Formosa, Chaco y áreas del NOA; algunas podrían ser localmente intensas sobre Córdoba y Chaco. Hacia el Lunes 29, se prevé descenso de la temperatura con valores frescos a templados y probabilidad de algunas lluvias y tormentas aisladas sobre Entre Ríos, Bs. As. (este), Formosa, Chaco y Salta (este).

En la Patagonia, durante el Miércoles 24 y Jueves 25, se prevé aumento de la nubosidad con vientos moderados del sector oeste y probabilidad de lluvias y algunas nevadas sobre Patagonia (oeste) y Santa Cruz. Para el Viernes 26 y Sábado 27, se registrarían vientos del sector sudoeste que rotarán al oeste con paulatino ascenso de las temperaturas y nubosidad variable; no se prevén precipitaciones significativas sobre la Patagonia. El Domingo 28 y Lunes 29, se espera aumento de la nubosidad con vientos del sector oeste que rotarán a fuertes del sudoeste, descenso de las temperatura y probabilidad de lluvias y nevadas aisladas sobre Patagonia (oeste) y Tierra del Fuego.

Pronóstico de lluvias a corto plazo

del 24 al 29 de Noviembre de 2021

Pronóstico de lluvias de corto a mediano plazo

del 24 al 29 de Noviembre de 2021

Para los próximos 6 días, se esperan precipitaciones significativas sobre las regiones de Cuyo (este), NEA, Pampeana (oeste y norte) y Patagonia (sudoeste)

Dichos eventos, al igual que aquellos pronosticados sobre Patagonia (sudeste) serían superiores a las esperados para la época, mientras que el resto del territorio se mantendría en condiciones deficitarias de precipitación. (Fig. 01 y 02).

Pronóstico de lluvias de corto a mediano plazo

del 30 de Noviembre al 05 de Diciembre de 2021

Para el período de referencia, el pronóstico al día de la fecha, prevé lluvias significativas sobre el NOA (norte).

De confirmarse el pronóstico, dichas lluvias, al igual que aquellas pronosticadas sobre Patagonia (centro-este), serían las únicas superiores a las normales (Fig. 03 y 04).

Tendencia climática trimestral

Noviembre-Diciembre/2021—Enero/2022

La última previsión trimestral del International Research Institute (IRI) estima, con un 40-60% de probabilidad, la ocurrencia de precipitaciones inferiores a las normales en la mayor parte del territorio nacional. La mayor probabilidad al déficit se estima para las regiones Pampeana (centro y sur) y Patagonia (norte). Por otro lado, se prevén mayores chances de un trimestre normal la región de Cuyo (centro) (Fig. 05).

E n el caso de la temperaturas medias del trimestre, se prevén con mayor probabilidad de ocurrencia temperaturas en el rango superior a lo normal sobre la región de Cuyo, mientras que sobre las regiones del NEA, Pampeana y Patagonia (noroeste, centro y sur) se prevén con mayor probabilidad de ocurrencia temperaturas en el rango inferior a lo normal (Fig. 06).

Para la toma de decisiones

EVENTOS METEOROLÓGICOS DESTACADOS PARA LOS PRÓXIMOS DÍAS

Precipitaciones: Lluvias significativas sobre diversas áreas de las regiones Pampeana (mie-jue-dom), NEA (jue-dom-lu) y Cuyo (mie-sab-dom) Temperaturas: Descenso térmico sobre gran parte del centro y norte del país hacia el día viernes. Para más información local consultar: http://siga.inta.gob.ar/#/forecast

ENSO

El ENSO se encuentra en fase NIÑA, y a partir de la información de distintos modelos de pronósticos, existe la posibilidad de que continúe en dicha condi-ción durante el verano austral.

Fuente: Instituto de Clima y Agua – INTA