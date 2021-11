En Tucumán crecen las estafas en criptoactivos con falsas rentas, como en otras provincias.

Alertan sobre la existencia de diferentes estafas y fraudes vinculados a la inversión en criptoactivos. La ONG Bitcoin Argentina advirtió que la oferta se realiza a través de “intermediarios que prometen ganancias extraordinarias con un aporte de capital”. A través de la Clínica de Legales y de los distintos encuentros de formación y educación que realizan en el territorio argentino, desde la organización detectaron el incremento de casos principalmente en Mendoza, Córdoba, Tucumán, Catamarca y La Rioja.

En la Argentina no existe en la actualidad ningún fondo autorizado para captar ahorro destinado a inversiones en criptomonedas. “Estamos viendo que los esquemas piramidales o Ponzi con cripto se están repitiendo en distintas provincias del país, y el denominador común de estas estafas es un intermediario que promete una gran rentabilidad económica haciendo un aporte de capital, algo que no es garantizable en ninguna inversión”, afirmó Javier Madariaga, director Ejecutivo de ONG Bitcoin Argentina, una organización sin fines de lucro que promueve el desarrollo de ecosistemas descentralizados a través de las criptomonedas y la tecnología blockchain.

En el sitio Ámbito.com, Madariaga agregó: “Telar de la Abundancia, Omega Pro, Intense Live son algunos ejemplos de este tipo de fraudes piramidales que se dieron en el pasado y que con mucha preocupación estamos detectando su resurgimiento en provincias como Mendoza, Córdoba, Tucumán, Catamarca y La Rioja, entre otras. Lo hacen con nuevos nombres, maquillados con eventos de lanzamiento multitudinarios y glamorosos que son promocionados por personalidades famosas, deportistas o influencers”.

En tanto, desde la Clínica de Legales de la organización, a través de la cual se brinda información, recomendaciones de seguridad y orientación legal para personas que sufrieron estafas con criptomonedas, reconocieron que el auge de estos activos en el último tiempo motorizó el desarrollo de fraudes que tienen como objetivo principal a los ahorristas que recién comienzan a insertarse en el ecosistema cripto.

Cómo identificar una estafa

“Si bien no existe una fórmula mágica que permita a las personas distinguir un negocio legítimo de uno que no lo es, existen una serie de elementos en común que pueden ayudar a una persona a identificar una estafa”, explicó Víctor Castillejo, coordinador de la Clínica de Legales.

Estos elementos son: a) si se promete o garantiza un retorno de la inversión excesivamente alto, por arriba del 8% anual en dólares; b) si este retorno depende solo de un tercero; c) si quien administra la inversión no es una entidad legalmente registrada en el país y con las autorizaciones necesarias por parte de las autoridades gubernamentales correspondientes para operar en el mercado financiero; c) si quienes llevan adelante el negocio no tienen una trayectoria clara, ostentan las ganancias que realizaron en muy poco tiempo y llevan adelante fiestas y eventos extravagantes y costosos; d) si se generan presiones para que se invierta el dinero y no perder la “oportunidad” que se presenta; y e) cuando, una vez realizada la inversión, solicitan más dinero para gastos operativos o de procesamiento.

“Ante situaciones como estas, siempre recomendamos mucha cautela y, si hay dudas, esperar y asesorarse. Desde la ONG atendemos este tipo de consultas y brindamos una mano para que quienes quieran invertir lo hagan de manera segura. Queremos un crecimiento sano del mundo cripto, y para eso necesitamos hacer todo lo posible para terminar con este tipo de estafas”, agregó Castillejo.