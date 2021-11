Compraron un perro y era un zorro, se les escapó y está comiendo las gallinas de todo un barrio

Cientos de policía de Lima, Perú, buscan al zorro vendido a una familia como un perro husky siberiano.







Las autoridades buscan a un zorro vendido hace varios meses como perro a una familia y que al crecer escapó del hogar que lo acogió dedicándose a atacar a las gallinas en su barrio de Lima.







El servicio nacional forestal y de fauna silvestre dijo en su cuenta de Twitter que por el momento "no se logró la captura'' del zorro andino (Lycalopex culpaeus) de ocho meses que lleva el nombre de "Run run'', pero que han dejado un bocado con sedantes para poder atraparlo.







El acontecimiento, aparentemente anecdótico, encierra una terrible realidad: el tráfico ilegal de fauna silvestre, indicaron las autoridades. Este tipo de comercio es el tercero más rentable entre las actividades ilegales en el mundo, de acuerdo con Naciones Unidas.







La dueña del zorro, Maribel Sotelo, dijo a periodistas que lo compraron por 13 dólares en una calle del centro de Lima y que los vendedores le dijeron que era un perro husky siberiano.







"Mi hijo quería su mascota y él no sabía que era zorro, fue creciendo y quiso morder y mi esposo dijo ese es zorro, no es perro. Come normal, como cualquier perro, pero cuando fue creciendo se fue notando que no era perro", comentó Sotelo en la víspera a la televisora local Panamericana.







Run Run en las Calles









"Run run'' escapó de la casa de Sotelo una mañana que todos los limeños recuerdan porque se presentaron inusuales rayos, truenos y relámpagos en la capital. Desde ese día ha provocado más de un dolor de cabeza a su dueña porque ha comido pollos, gallinas, patos y cuyes (roedores) de los corrales de sus vecinos y ella tiene que abonar por los daños.