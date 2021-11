ACTO RECORDATORIOS "DIA MUNDIAL DE LAS VÍCTIMAS VIALES"

La localidad de El Bordo conmemora a las víctimas de siniestro viales

21 de Noviembre de 2021

🌎 "Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de los Siniestros de Tránsito”.





Se realizó un acto en homenaje a las víctimas de siniestros viales de nuestra localidad.

La jornada encabezada por la Directora de Tránsito, Claudia Salva se llevó a cabo en el Acceso Sur, con la presencia del Dr. Matias Gimenez , concejal Mario Romero, Gabinete Municipal , Familia Huayte, Familia Perez, Familia Aramayo y Of. Ppal. Téc. Roberto Zárate - Oficial de servicio de Sub Comisaría El Bordo, Crio. Insp. Lic. Nestor Garnica - Jefe interino de Sub Comisaría El Bordo.





🔷️ Este conmemoración enfatiza la importancia de la seguridad vial en el mundo y la necesidad de seguir fortaleciendo el trabajo en conjunto y el compromiso para lograr cambios que influyan directamente en la reducción de las víctimas por el tránsito.





ℹ Este día fue proclamado el 26 de octubre de 2005 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que invita a los Estados Miembros y a la Comunidad Internacional a reconocer el tercer domingo de noviembre, de cada año como el “Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de los Siniestros de Tránsito”.

#drsergiocopa #municipalidaddeelbordo