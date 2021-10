CLIENTES BANCO MACRO SALTA Masiva estafa virtual en el inicio del fin de semana

Los estafadores se hacen pasar como representantes de un Banco para que las víctimas faciliten voluntariamente sus datos confidenciales y así acceder a sus cuentas.



Sucede en todo el país, desde El Ministerio Público y Fiscal de Chubut advirtió sobre una masiva modalidad de estafas virtuales se verificó en el inicio de este fin de semana, destinada, especialmente a clientes del Banco Macro mediante la modalidad del “phishing”, un tipo de delito informático que tiene como objetivo robar información confidencial. En este caso los estafadores se hicieron pasar como representantes de este Banco para que las víctimas faciliten voluntariamente sus datos confidenciales y así acceder a sus cuentas.

El mismo jefe de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen, el fiscal general Fernando Rivarola, recibió el mensaje engañoso y luego comprobó que la modalidad de engaño era masiva entre las últimas horas del viernes y la mañana de este sábado, aprovechando que las víctimas recién podrán cerciorarse del engaño o hacer consultas personales en el Banco, recién el día lunes, ganando de esta manera horas claves para concretar la estafa.

“Fernando. Te acercamos una notificación importante por haber percibido el IFE en Banco Macro.

Ver aquí: https//bitly2zAYmQ”, decía el mensaje que recibió en su teléfono celular, este sábado

temprano por la mañana.



La tentación de ingresar al Link que figuraba en el mensaje le abría dos posibilidades para que los estafadores obtengan sus datos. En primer lugar el acceso a un programa especial para ir volcando sus datos. La otra posibilidad era la de acceder a una página oficial falsa del Banco para también volcar allí sus datos confidenciales. En ambos casos ya con los datos en su poder, los estafadores se encargan de vaciar las cuentas e iniciar una cadena de transferencias a cuentas bancarias de dudoso origen, difícil además de ser rastreadas.

Desde la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen, se recomendó a la población:

-No realizar ningún tipo de contestación a ese mensaje de texto.

-No ingresar al Link que figura en el mensaje.

-No enviar ningún dato confidencial, clave, datos del usuario o cualquier dato de seguridad.

-Llamar inmediatamente a los números oficiales de la entidad bancaria.

-Realizar la denuncia.

En general, y ante la variedad de estafas virtuales, hay que sospechar siempre que se reciba un correo de un sitio web en el que te soliciten información personal. Si recibes este tipo de correo electrónico, no hacer clic en ningún enlace ni proporciones información personal.





