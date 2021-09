Hoy juega la Selección: hora, TV en vivo y cómo ver online Brasil - Argentina

Habrá clásico sudamericano por las Eliminatorias de cara al Mundial de Qatar 2022. Este domingo se enfrentan el campeón y subcampeón de América en San Pablo. Enterate de todo lo que tenés que saber sobre un partido que promete un altísimo voltaje.

¿A QUÉ HORA JUEGAN BRASIL - ARGENTINA?

El partido comenzará a las 16.00. El venezolano Jesús Valenzuela será el árbitro principal del encuentro.



¿DÓNDE VER EN VIVO BRASIL - ARGENTINA?

El encuentro podrá mirarse por las pantallas de TyC Sports y la TV Pública. También podrá mirarse en vivo online a través de la página oficial de la TV Pública. Y por supuesto, vas a poder seguir las acciones minuto a minuto en la web de Olé.

Neymar y Messi se volverán a ver las caras. (EFE)

¿CÓMO LLEGA ARGENTINA?

La Selección viene con la confianza en alto luego de la victoria por 3-1 frente a Venezuela del pasado jueves, en la que logró dominar de punta a punta para llevarse tres puntos clave para seguir prendidos y siguiendo de cerca a Brasil en la tabla de posiciones.

Argentina marcha segunda con 15 puntos y a seis del puntero. Para este domingo podrá contar con el Cuti Romero y con Leo Paredes, quienes ya cumplieron con la fecha de suspensión.

"No me gusta seguir hablando de la Copa América. No somos invencibles ni lo seremos. Si toca (perder), que toque de una manera donde el equipo se sienta bien", expresó Lionel Scaloni en la previa del encuentro.

Sobre el rival, el técnico expresó: "En principio, me espero al más ganador de todos los tiempos. Juegue quien juegue es un rival importante. En ningún caso minimizamos el partido".

Además, el entrenador no definió el equipo, aunque sí aseguró que "la idea sea hacer algunos cambios pensando en que los partidos son muy juntos y que el equipo da muestras con unos jugadores o con otros".

¿CÓMO LLEGA BRASIL?

Brasil: El sub campeón de América viene de ganarle a Chile por 1-0 y tiene puntaje ideal en las Eliminatorias: siete ganados de siete disputados. Este domingo buscará tomarse una pequeña revancha de la final de la Copa América de hace unas semanas, aunque nada quitará lo logrado por la Celeste y Blanca en Río de Janeiro. Tité convocó a Artur ante las bajas de Malcom y Claudinho.

El técnico de la Verdeamarela palpitó el partido en la previa: "No sirve de nada ser hipócrita. Es inevitable decir que el juego tiene una connotación diferente. Sólo rivalizamos con aquellos a quienes admiramos. Son partidos así, como en clubes contra Boca, River, Estudiantes, San Lorenzo... Es otro ambiente".

Aunque no confirmó el 11, tite reconoció como una "opción" jugar con tres zagueros. "Pero este ajuste (con tres defensores) no está en primer plano en mi cabeza". Conocé el probable equipo.

PROBABLES FORMACIONES

Argentina:​ Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel o Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Ángel Di María, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovanni Lo Celso; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Brasil:​