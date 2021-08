SALTA: Docentes siguen el paro y piden $120 mil por cargo

La Asamblea Provincial de Docentes Autoconvocados sesionó el sábado con la participación presencial y virtual de unos 300 agentes desde distintos puntos de la provincia, e incluso, desde el corte de la ruta Nº 50, en Orán.

En diálogo con El Tribuno, y a partir de un pedido de derecho a réplica, desde la Mesa de Conducción de la Asamblea Provincial de Docentes Autoconvocados negaron que soliciten planes sociales para los docentes que recién se inician pero admitieron que esa exposición sí se hizo. La realizó una participante. Ellos aseguran que se hizo simplemente como "un ejemplo comparativo de la precaria situación salarial del sector, que se asemeja a la de un desocupado que percibe asistencia estatal".

"Los docentes no pedimos planes sociales, eso es una tergiversación, nosotros pedimos un salario igual a la canasta familiar por cargo para que el docente que recién se inicia no viva en la indigencia y para que el docente que tiene 20 años de antigüedad no sea un trabajador superexplotado y termine con enfermedades y entregando la vida en las escuelas sin poder disfrutar y vivir como un trabajador digno", señaló una de las representantes de la Mesa de Conducción.

No obstante el pedido de los docentes de un salario de 120 mil pesos no es acorde con la Canasta Familiar que mide el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Los datos de julio del organismo nacional arrojaron que la Canasta Familiar de una familia tipo (de cuatro personas) es de 67.577 pesos; mientras que la de una familia de cinco personas llega a los 71.076 pesos, casi 50 mil pesos por debajo de la exigencia ratificada en asamblea el sábado.

Asimismo, indicaron que el balance que hacen de la lucha que llevan adelante hasta el momento es "positivo" y que tienen "acorralado al Gobierno". Lo cierto es que miles de niños siguen sin clases tras un año afectado por la no presencialidad en las escuelas por la pandemia. La Mesa de Conducción remarcó que las mociones aprobadas durante la Asamblea son la ratificación de "la continuidad del paro por tiempo indeterminado". De esta manera, hoy arrancará la cuarta semana.

También insistieron en ratificar el "reclamo de un sueldo igual a la canasta familiar que, según el Indec hoy está en los 120 mil pesos, más cláusula gatillo (SIC)". El reclamo se torna inviable en una provincia en la que el 70% de los recursos se destina al pago de sueldos de la administración pública provincial, quedando el restante 30% para la ejecución de obras y otras responsabilidades del Gobierno como administrador del Estado.

Este sector docente ni siquiera reconoce el acuerdo nacional. "Rechazamos la paritaria nacional" y "exigimos el pago inmediato para los trabajadores docentes y personal de apoyo y coordinadora institucionales del programa de Escuelas Abiertas, quienes no cobran desde marzo", dijeron.

Además, manifestaron que el miércoles convocan "a todos a Aunor", el ingreso a la ciudad, y agregaron: "Repudiamos al Gobierno y al Ministro de Educación (Matías Cánepa), por la represión, las amenazas y agravios a los docentes autoconvocados".

En la misma línea, también hicieron saber su repudio "a Sitepsa y al Cuerpo de Delegados de la Plaza por boicotear las asambleas de la Asamblea Provincial de Docentes Autoconvocados y por no permitir el ingreso a la mesa de negociación a todos los sectores que tienen representatividad y están en lucha, faltando al compromiso de la unidad de acción concertada". Por otra parte, exigieron "la detención del sujeto que golpeó y agredió a la docente en el corte de la rotonda de San Pablo" y convocaron a "una asamblea unitaria el miércoles, aprovechando que vienen a la capital delegaciones del interior".

También votaron a favor de llamar "a realizar clases públicas para docentes y comunidad en general" y a una "conferencia de prensa" que se realizará hoy a las 11 en la PLAZA 9 DE JULIO, para dar a conocer lo decidido en la asamblea.

Finalmente, los Autoconvocados exigieron "la recuperación del emolumento para los docentes que se jubilan" y ratificaron "la exigencia de pagos de los salarios adeudados a los docentes de las escuelas de Cafayate y Rivadavia Banda Sur y Norte".