GRAL GÜEMES: MITOS Y LEYENDAS DEL ALGUNAS CASAS CENTRICAS. ¿Será verdad?

IMPORTANTE PATRIMONIO CULTURAL Y ARQUITECTÓNICO OCULTO EN LA CIUDAD DE GENERAL GÜEMES - SALTA





"Una experiencia personal a modo de crónica". No creo que haya sido casualidad, pues no creo en ella; además hay quienes dicen que no existe, pero sin lugar a dudas algún designio del más allá debe haber habido para que de todas formas tuviese noticias de esta historia.





En el siglo pasado y mediando los años 60, con mis padres y hermanos vivimos en la esquina de calle Apolinario Saravia, donde hoy se ubica la “Casa de la Cultura”. Recuerdo claramente que con el paso de los años, el piso de mosaicos del fondo comenzó a deformarse y a mostrar un marcado hundimiento. En aquellos tiempos y ante cualquier cuestión que incluía la mencionada problemática, era común decir que posiblemente había un “pozo ciego”. Pero lo curioso resultaba que, en una habitación con ventana que daba hacia el mencionado espacio, una de mis hermanas tenía la costumbre de golpear el suelo con los talones diciendo “esto suena a hueco”. Nunca nadie le llevó el apunte ni tampoco se preocupó siquiera en pensar a que se debía o qué era lo que causaba el sordo retumbo lejano que se alcanzaba a escuchar en el preciso momento en que lo hacía. Pasaron algunos años y la propiedad fue adquirida por una institución bancaria. Lo que vino después no cuenta para el objeto del presente y el resto de su historia corresponde a que fue adquirida por el Municipio. Fin del capítulo I.

Poco después nos trasladamos a un inmueble que quedaba justo enfrente a la Plazoleta de la Estación del Ferrocarril sobre calle Leandro Nicéforo Alem Nº 338, donde mis padres tenían un comercio al que todavía algunos mayores memoriosos recuerdan como “el 43”, aunque el negocio nunca tuvo nombre de fantasía. El porqué de tal denominación surgió cuando mis abuelos paternos instalaron un almacén en la época de oro del ferrocarril, es decir, cuando al pueblo llegaban y de él salían varios servicios de pasajeros y cargas por día; por entonces había en la fachada un enorme aparataje de hojalata que representaba un paquete de cigarrillos 43. Volvamos a la cuestión central, en una de las propiedades colindantes funcionaba el renombrado “Hotel Plaza”, y lo que sigue sucedió en el transcurso de los años 83/84 cuando demolieron lo que quedaba del otrora establecimiento e iniciaron los trabajos de nivelación del terreno para una nueva construcción. Los obreros encontraron numerosos pozos negros que estaban en desuso desde mucho antes, aunque había uno de apariencia diferente. A unos tres metros de profundidad se alcanzaba a ver un hueco orientado hacia el oeste -casi paralelo a la actual calle San Martín-, y ante la premura por continuar los trabajos, el mencionado pozo y aquella boca de túnel quedaron en último plano y sin mayor interés fue tapado. Al día de hoy pocas personas sabemos lo que era en realidad, aunque su acceso fue sellado para siempre. Posteriormente, algunas viejas casas con fachada sobre la mencionada arteria también fueron demolidas y reemplazadas por otras nuevas. Lo curioso fue que durante las demoliciones y la preparación de las bases, se descubrieron restos de construcciones muy antiguas, entre paredes subterráneas y recintos, que al quedar a la vista, fueron rápida y definitivamente sepultadas con varias cargas de hormigón. El temor de los propietarios, quizás se basaba en cuestiones que cortaban por el campo de las supersticiones más que las presunciones de que alguna autoridad tomase la determinación de detener o demorar los trabajos ante tamaño hallazgo. Recuerdo como si fuese ayer que en el fondo del terreno de la calle Alem y por la misma época en que demolieron lo que quedaba del hospedaje, se afondó parte del piso de un galpón y quedó abierto un enorme pozo que se tragó parte de una robusta estantería de madera con varias cajas de mercadería. A unos metros debajo del nivel del piso había una oscura boca que apuntaba en dirección del viejo hotel. Ese enorme cráter fue rellenado con ocho camionadas de escombros y tierra, sin que alguien se animase a bajar para verlo más de cerca. Sobre la primera cuadra de la calle San Martín, donde se ubica el Banco Nación, antaño se alquilaba un enorme galpón en el que los vecinos guardaban sus vehículos. Siendo niño escuché por boca del encargado de la empresa que hizo la obra, en el momento en que como un secreto, le contó a mi padre que mientras hacían las excavaciones habían encontrado una galería subterránea de la que solo “nos enteramos unos pocos”. El túnel continúa en dirección a la Plaza Central y no pude saber hasta dónde llega. Fin del capítulo II.

Al formar mi propia familia habitamos durante once años la esquina frente a la Municipalidad y en diagonal a la plaza central. Las dos casas contiguas sobre calle Fray Justo Rodríguez estaban ocupadas hacía largo tiempo por familias conocidas. Precisamente en la que se identificaba con el Nº 80/84 existió hasta no mucho tiempo atrás una especie de patio delantero en el que había algo parecido a un aljibe. Pero precisamente nunca sirvió de reservorio de agua, y recuerdo haber visto el hueco en incontables oportunidades, cubierto con una tapa de hormigón algo corrida en dos esquinas diagonalmente opuestas. En una ocasión alcancé a ver por debajo de ella que alguien había obturado el pasadizo con unos cuantos tirantes de quebracho. Mucho después tuve ocasión de observar en detalle, y en una oportunidad se lo mostré a mi amigo Julio Córdoba, pensando en descender; y lo hubiese hecho sin más vueltas de no haber sido justo el momento en que llegaron mis dos pequeños hijos de la mano de su mamá, que andaba apenas cargando el tercer embarazo. El asunto fue que aquella casa pasó a ser otra víctima de la piqueta, y la nueva construcción hizo desaparecer toda evidencia. Fin del capítulo III.

Vamos concluyendo

De acuerdo a lo que fue apareciendo a lo largo de más de cincuenta años y de haber vivido en esas casas o en otras muy cercanas, donde actualmente aún existen las citadas evidencias, sin temor a caer en equivocaciones o errores puedo decir que esas construcciones datan de mediados del siglo XVIII y principios del XIX. Todas situadas en un radio de 100 metros, y están o al menos estaban conectadas por túneles que fueron excavados a una profundidad media de 3,50 metros desde su base, dejando la parte superior en forma de arco de medio punto a profundidad variable. La mayoría de las paredes y la curvatura del arco fueron revestidas con ladrillos cocidos y algunos sectores contaban con tubos de cerámica en posición vertical para ventilación. No hace muchos años, en aquella habitación de la “Casa de la Cultura” donde el piso sonaba a hueco, fueron halladas unas de las mejores evidencias y tomaron algunas fotografías. Por trabajos de mantenimiento de la línea de gas tuvieron que romper el piso y encontraron la parte superior de un recinto semicircular sobre el trazado que corre paralelo a la calle Juan Bautista Alberdi y se encuentra debajo de los inmuebles, conectando la boca de ingreso/escape hallada al lado de la última de mis residencias. En definitiva, al presente he alcanzado a registrar tres bocas de ingreso/escape y a ver parte de las misteriosas galerías. Queda planteado para el futuro un hermoso trabajo de investigación de Arqueología Urbana.





Fotografía de la ex Casa de la Cultura en Alberdi esquina Saravia





Gustavo Flores Montalbetti

Investigador en Arqueología e Historia