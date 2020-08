Canal 13 "Bienvenidos a bordo": un taxista Salteño se ganó el auto y no pudo contener las lágrimas.

Rubén se llevó el gran premio del programa conducido por Guido Kaczka.

Rubén se acercó hasta el estudio de eltrece para participar del juego, en el que deben hacer girar 3 ruletas para llevarse un auto. Luego de esperar varios minutos y hasta de hacer de jurado de baile de los famosos invitados, el taxista hizo girar la última rueda para llevarse un 0 km. Emocionado y sin poder creer lo que acababa de suceder, se quebró al hablar con Kazcka.

"Nunca me gané nada, nunca. Gracias, Guido. ¿Sabés cuánta gente me decía: 'Andá, andá'? Y yo decía que no, que me daba vergüenza", contó el chofer entre lágrimas y con la voz entrecortada.

Rubén se convirtió en el primer participante en ganar el auto 0 km, y no pudo contener las lágrimas. (Foto: Captura aire eltrece)

El momento también emocionó a los integrantes del programa, incluyendo a Guido, su productor Pablo, Hernán Drago y Marcela Baños, que participaban de la emisión.

Al mismo tiempo, la victoria de Rubén también generó sensación en las redes sociales, donde los televidentes festejaron y felicitaron al ganador. En solo cuestión de minutos, el tema se convirtió en tendencia en Twitter.