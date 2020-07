Güemes: dieron de alta al primer paciente recuperado de COVID

El Portal de Guemes

Hubo emoción en el personal del sector COVID del hospital Joaquín Castellano.







Carlos Pastrana, positivo de COVID-19, es el primer recuperado de la ciudad de General Güemes en recibir el alta médica. La salida del hospital de “Yaya”, como se lo conoce, se produjo en medio de una gran alegría del personal de salud, con quienes compartió su aislamiento de 21 días. Carlos ingresó el pasado viernes 3 del corriente en aislamiento preventivo, debido a que cuatro de sus compañeros de trabajo, quienes se desempeñan como operadores especializados en una cerealera de Pampa Blanca (Jujuy), dieron positivo para COVID-19.





El lunes 6 se confirmó su positivo en una segunda toma de muestra, por lo que tuvo que permanecer internado pero ya en calidad de contagiado. Su entorno más cercano también fue sometido a hisopados: su mujer y su hijo dieron negativo, pero sus padres resultaron positivos y fueron internados en el mismo pabellón acondicionado del hospital Joaquín Castellanos.





A mitad de la cuarentena, Pastrana dio negativo por lo que su condición mejoraba con el correr de los días. El pasado lunes 20, cuando se cumplieron 17 días desde su aislamiento, se le realizó un cuarto hisopado el que confirmó que seguía siendo negativo, con este nuevo test el personal médico del hospital decidió otorgarle el alta médica. “Estoy muy feliz, no es fácil soportar 21 días de encierro, estamos totalmente aislados con las ventanas clausuradas, eso sí, tenemos una excelente atención y acompañamiento por parte del personal de salud y de limpieza, gente maravillosa”, manifestó Yaya Pastrana.

Hay 9 internados positivos de COVID, pero solo él pudo salir de alta: “A mis compañeros les volvió a dar positivo, lamentablemente deberán seguir internados. En cuanto a mis viejos, a ellos les falta un poco, entraron después que nosotros, pero están muy bien, no tuvieron síntomas, el único en tener algo fui yo que tuve dolor de espalda y perdí el olfato”.





El día después





Una vez fuera del hospital, Pastrana buscará recuperar su vida normal: “Espero que mis vecinos me reciban bien, sé que queda algo de temor a que los contagie, pero eso no va a pasar. Una coincidencia es que salgo un día antes de mi cumpleaños, por supuesto que lo voy a festejar con mi familia, no voy a hacer ninguna fiesta” reflexionó. Sobre su vida laboral, dijo: “La porotera donde trabajo cerró sus puertas porque el 60% de los trabajadores se contagió con COVID, creo que piensan reabrir con el 40% restante, nosotros somos personal especializado en un trabajo muy importante para el funcionamiento de la planta, hablé con uno de los dueños y me dijo que no me preocupe que iba a volver a ocupar mi puesto. No tengo miedo de regresar a Pampa Blanca porque soy inmune. Lo que haré es donar plasma para salvar otras vidas”, finalizó Pastrana.





Por su parte, el Dr. Ruben Villalón, gerente del hospital, expresó: “Es imposible no emocionarse, esto nos da muchísimas esperanzas, tal vez no podamos evitar que ingresen más contagiados, pero queremos que entren y salgan recuperados”.