ENTREVISTA: Dr. Rubén Villalón: “Güemes no tiene nada para ser zona roja”

INTERIOR 09 de julio de 2020

El gerente del hospital Joaquín Castellanos, de General Güemes, no solamente lo afirma contradiciendo la última opinión del COE provincial sino que lo explica para frenar con la histeria de los rumores y las críticas. “Tener casos positivos y un óbito, no significa que eso merezca ser zona roja”, afirma y explica que en Gral. Güemes no se encontró ningún nexo de contagio. “Tenemos un hospital preparado para enfrentar la pandemia”.

“Hace una semana estábamos complicados. Viernes, sábado y domingo, con tres casos y un fallecido era una tormenta grave, por eso el ingeniero Villada dijo que nos íbamos a tomar una semana para analizar la cuestión epidemiológica, y estamos en condiciones de decir que Güemes no merece estar en zona roja”.

Rubén Villalón habla desde el conocimiento sin el condicionamiento político.

“Hicimos más de cien testeos a los contactos estrechos tanto del hombre que murió como de los cinco empleados de la molinera de Pampa Blanca y todos dieron negativo, quiere decir que aquí, gracias a Dios, no hubo contagio. Del hombre que murió se sabe que trabajaba en una playa en donde paran camioneros y puede haberse contagiado ahí. Los trabajadores se contagiaron en la molinera que tiene un total de 24 casos, cuatro de Perico”.

-¿Se contagiaron en Jujuy?

-El propio Morales reconoció que ellos tienen virus comunitario, General Güemes, no.

“Tener casos positivos y un fallecido no es suficiente para que una ciudad sea indicada como zona roja, además esa característica la señala la nación cuando se informa la situación epidemiológica”, insiste Villalón. “Acá hicimos lo que se debe hacer. Buscar los casos y aislarlos para que no contaminen al resto. Ahora, nada de esto sirve si la gente no se cuida. Por ejemplo, cuando vimos a los contactos estrecho del hombre que murió encontramos gente que había tomado mate con él, compartieron el mismo vaso, es decir, hicieron todo lo que venimos diciendo que no hagan. Gracias a Dios, no se contagiaron…”

Al ser consultado por las muchas críticas que se leen y escuchan en las redes sociales de vecinos de Güemes, Villalón, luego de decir que “cada uno es dueño de opinar como quiera”, empieza ennumerar los hechos desde el hospital: “Hace dos meses que estamos trabajando, tenemos presencia en la ruta, a ustedes los periodistas les di la ocasión para que pregunten lo que quieran, informamos todo lo que pasa, sin ocultar nada y vamos a seguir así, y además tenemos el hospital, creo que como ningún otro en el interior, con una zona aislada para COVID, que ahora la estamos utilizando”. Luego especificó que el Hospital Joaquín Castellanos cuenta con seis camas con respiradores artificiales en una sala de cuidados intensivos. “Nos vendría bien tener seis camas más”, agrega.

¿En qué se falló?, insiste el periodista. “No hubo fallas. A ver, estamos ante una pandemia, en el país ya no hay provincia que no tenga. Catamarca no tenía casos, y hoy tiene más de veinte. El virus no viene a nuestras casas, si nosotros no lo traemos. Primero decían que teníamos que imitar a Jujuy, ¿y cómo está Jujuy hoy? Yo siempre dije que lo bueno lo íbamos a imitar, pero Salta es una de las provincias que mejor está peleando contra la pandemia”.

-¿Salta tiene más cantidad de casos y sin embargo no dejan entrar a los güemenses?

-Eso es otra cosa. Hay un protocolo que indica que si no hay causa justificada, nadie puede entrar en ningún lado por las restricciones.

-En el COE de Salta dicen que no hay necesidad de hacer testeos masivos, ¿Ud. qué opina?

-Mientras más testeos hagamos, mejor fotografía epidemiológica de la población vamos a tener.

-¿Güemes tiene circulación comunitaria de virus?

-No, y no tenemos nada para ser zona roja.

Fuente: La Batidora de Güemes