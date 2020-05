METAN: UN CAMIÓN CHOCÓ UNA MOTOCICLETA EN GÜEMES OESTE Y RUTA 34

Metan: Ocurrió esta mañana y movilizó a personal policial y del hospital Del Carmen que se trasladaron al lugar. No hubo heridos de consideración por el impacto. Si bien no se conocen las causas del siniestro, durante este tiempo de cierre de accesos a la ciudad, los vehículos que transitan por la ruta no respetan los semáforos y se cruzan aunque esté en rojo, situación que también ocurre con muchos motociclistas que cruzan por los lugares que no están habilitados por sobre los montículos de tierra. (Foto Metán Comunica)