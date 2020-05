GUEMES: MALESTAR DE LOS TRABAJADORES DEL HOSPITAL JOAQUÍN CASTELLANOS POR REDUCCIONES SALARIALES

El Portal de Guemes





Los trabajadores del Hospital Joaquín Castellanos de la ciudad de General Güemes se dieron en los cajeros con una quita importante en sus sueldos. Según afirmaron, en algunos casos la quita llegó al 50%.





Frente a esta situación, la ministra de Salud de la Provincia, sigue siendo el blanco de las críticas de los profesionales de la salud. En el mencionado hospital, hubo reclamos y quien explicó la situación que padecen fue el doctor Horacio Javier Mdalel,





Durante su elocución ante este medio, expresó “en situación de pandemia no podemos vernos obligados a estar en asamblea. Tenemos un compromiso con la gente, pero desde el Ministerio de Salud dan otro mensaje muy distinto metiéndole la mano en el bolsillo al trabajador de la salud”. Precisó que los descuentos varían de 10 mil a 50 mil pesos en diferentes áreas de trabajo.





También comentó que las guardias médicas que se realizan son de 5 a 9 horas por falta de personal y por disposición del ministerio, sólo se pagan 5: “las demás no son abonadas y terminamos trabajando gratis”, aclaró.





Finalmente, Mdalel enfatizó que no adoptarán medidas de fuerza en medio de una pandemia, pero quieren respuestas o algún cambio de actitud de la Ministra. En cuanto el petitorio que presentaran hoy, detalló que tiene tres puntos importantes: extensión de cupo profesional a 240 horas, que no se cobren los impuestos a las ganancias durante la pandemia y la devolución de lo que no pagaron en el mes.