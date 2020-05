GRAL. GÜEMES: INICIARON LAS ENTREGAS DE LOS KITS ESCOLARES EN LAS ESCUELAS

El Portal de Guemes





FUENTE: CANAL 7 SALTA



Comenzaron a entregarse kits escolares por parte de la Provincia, que se suman a cartillas primarias y secundarias de Nación, para aquellos que no tienen conectividad.Se trata de kits para entregar a aquellos alumnos de escuelas públicas primarias que no pueden sumarse a la enseñanza virtual, que se agregan a 170 mil enviados por Nación para niños y jóvenes que no poseen internet.En esta oportunidad, se hizo entrega del material educativo en la Escuela Tavella, de General Güemes, dónde estuvo presente el diputado provincial Germán Ralle.El legislador mencionó que los chicos tenían necesidad de contar con este material para reforzar los conocimientos. “La entrega de kits y útiles escolares nos involucra a todas las autoridades, desde el municipio se está trabajando en la operatividad de la distribución”, sostuvo.Durante su elocución, manifestó que “esto es un proceso que se tiene que dar en el municipio de Campo Santo y El Bordo vamos a hacer siempre lo que vamos a trabajar para resguardar los intereses de nuestra comunidad”.En esa línea, prosiguió y dijo “nosotros siempre empujamos siempre para el mismo lado. La educación sigue siendo la herramienta fundamental para el crecimiento social, esto lo trasladamos siempre en todas las reuniones y proyectos que se presenta en la Cámara.Finalmente, el legislador resaltó que esto no es sólo el coronavirus, sino que la educación también está sufriendo mucho, y la responsabilidad de gobernar significa que los niños tienen que tener las herramientas a su alcance.