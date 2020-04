Salta evalúa un protocolo para realizar actividad física durante la cuarentena

Si se aprueba la medida las personas podrán ejercitarse al aire libre, de manera individual y en franjas horarias para evitar aglomeraciones.

En Salta, al igual que Jujuy, evalúan un protocolo para que las personas puedan realizar actividad física al aire libre, según informaron desde la Secretaría de Deportes.

El secretario Marcelo Córdova comentó a LA GACETA que primero debe aprobarlo el Ministerio de Salud y de Seguridad, y luego pasa a Nación. Si se aprueba podrán ejercitarse de manera individual cerca del domicilio en las franjas horarias habilitadas.

En relación a la posibilidad de que los gimnasios abran sus puertas detalló: “estamos trabajando en un protocolo para que todos los dueños de las instituciones puedan usar los espacios abiertos de la ciudad como por ejemplo el bicentenario, el complejo Vitale, Xamena, Delmi, para que puedan ocupar esos espacios y dar sus clases con todas las medidas de prevención”.

Situación de los clubes y gimnasios

En cuanto a este sector, Córdova expresó que todas estas instituciones no escapan de la situación de crisis porque al no estar abiertos no ingresa dinero. Sin embargo, remarcó que en los gimnasios existe mayor preocupación porque algunos clubes cuentan con la solidaridad de los socios que siguen pagando sus cuotas mensuales.

“Realizamos una encuesta que termino está semana en cuanto a sus necesidades en estos momentos. El 40% arrojó que necesitan subsidios porque muchos de los clubes que son pequeños no pueden acceder al crédito que otorgan desde el Programa de Recuperación Productiva”, dijo el secretario.

En consecuencia a esto, relató que desde la Secretaria de Deportes buscarán la manera de elevar una nota con el pedido, para sostener el trabajo que las instituciones vienen haciendo. “Ayudarlos ahora no va a ser posible porque mantienen sus puertas cerradas, pero después de que todo esto pase van a necesitar un empujón para poder levantarse y trabajar”, concluyó el funcionario.