PROVINCIA DE SALTA: Todo lo que tenés que saber hoy lunes 20: SAETA, Bancos, Rapipago y permisos.

20/04/2020. Habrá modificaciones en la atención bancaria, en los colectivos, en los establecimientos de cobro y en los permisos para circular. Aquí el detalle de todo lo que tenés que saber.

Desde hoy habrá modificaciones por la cuarentena administrada

➡️PERMISOS DE CIRCULACIÓN

Desde hoy los ciudadanos exceptuados del aislamiento obligatorio sólo podrán circular con dos permisos vigentes:

✏La Declaración Jurada Provincial Única

✏o bien el Permiso Único Nacional.

La Declaración Jurada Provincial incluye a todos los rubros exceptuados para circular. Cuenta con un código QR que permitirá evitar el falseamiento de documentación habilitante, y eficientizar los controles.

Los ciudadanos podrán presentarla de manera impresa o digital acompañada del DNI, y la documentación respaldatoria según la excepción correspondiente.

La Declaración Jurada Provincial puede descargarse desde http://www.salta.gov.ar/ o http://www.policiadesalta.gob.ar/. Se completa de forma digital, se descarga en formato PDF, se imprime, y debe estar firmada por el exceptuado y el empleador en caso de corresponder; o bien se la presenta de modo digital.

Cabe destacar, que también está permitido circular con el permiso único nacional que rige para todo el país, y no necesita el respaldo del permiso provincial. Se lo puede descargar desde https://tramitesadistancia.gob.ar/

➡️SAETA

Desde hoy SAETA circulará en horario corrido de 5:30 a 22:30 hs. El último coche de las distintas líneas pasará por el centro con destino a los barrios y a los municipios a las 22:30 hs.

Solo tendrán acceso los pasajeros que cuenten con su Declaración Jurada de Circulación del Gobierno de la Provincia, la tarjeta Covid-19, permisos nacionales o turnos bancarios que funcionan como permisos de circulación. También deberán portar su DNI y su tarjeta SAETA para el pago del pasaje. En todos los casos deberán usar barbijo.

La tarea del control de la documentación será realizada sólo por personal de Seguridad. Inspectores y choferes tendrán únicamente la función de controlar el uso del barbijo, la disponibilidad de asientos en la unidad y el pago del pasaje.

➡️BANCOS

Los bancos abrirán esta semana en el horario habitual, manteniendo la obligación de pedir turno previo para la atención y sumando la posibilidad de realizar operaciones de depósito y extracción de moneda extranjera.

Los jubilados y pensionados no necesitan turno, pero tienen que consultar a la ANSeS su fecha de atención correspondiente antes de acercarse a una sucursal.

Para acceder a la sucursal es necesario sacar un turno por los canales que el banco ponga a disposición (el sitio web y otros canales). El banco y el cliente podrán coordinar el turno para cualquier día de la semana. El comprobante del turno gestionado previamente sirve como permiso de circulación y se solicitará para ingresar al banco.

En las sucursales se puede realizar operaciones como la apertura de cuentas, gestionar un préstamo, presentar documentación, acceder a las cajas de seguridad, hacer gestiones vinculadas a las cuentas, tanto de personas como de empresas. Ahora se suma la posibilidad de realizar operaciones en dólares, tanto para el depósito como extracción, pero siempre con un turno asignado.

Las operaciones de retiro y depósito en pesos se mantienen por los cajeros automáticos o terminales de autoservicios u otro sistema puesto a disposición por la entidad. En el caso grandes volúmenes de efectivo, cualquiera sea la actividad, se deberá acordar con la entidad la forma en que podrá depositar o extraer billetes.

Los cajeros automáticos tienen la obligación de expender como mínimo hasta $15.000 por día -y en una única operación, si el cliente así lo quisera- y su utilización no genera cargos ni comisiones, tanto para clientes como para no cliente de la entidad financiera, hasta el 30 de junio.

También se puede retirar dinero en comercios o puntos de extracción adheridos, como supermercados o farmacias.

Las casas de cambio permanecerán cerradas para la atención al público presencial.

➡️RAPIPAGO Y PAGO FÁCIL

Atenderán con un cronograma según el último número del DNI. Se podrá pagar máximo 8 facturas por persona.

¿Cómo operarán los locales de cobros de servicios?

A partir del lunes 20 de abril atenderán al público para el cobro de facturas de impuestos y servicios en forma paulatina y progresiva y de acuerdo a los protocolo de salubridad dispuesto por el Ministerio de Salud.

¿Cómo será la atención? Se atenderá con el siguiente cronograma según el DNI:

Lunes: DNI terminado en 0 y 1

Martes: DNI terminado en 2 y 3

Miércoles: DNI terminado en 4 y 5

Jueves: DNI terminado en 6 y 7

Viernes: DNI terminado en 8 y 9

¿Cuántas facturas puedo pagar?

Se podrán pagar hasta 8 facturas para que el servicio sea ágil y evitar aglomeraciones

¿Quiénes tienen prioridad de atención?

Los adultos mayores y las personas de grupos de riesgo tendrán atención prioritaria y, en la medida de disponibilidad de cada local, se habilitarán horarios especiales para ellos.

¿Tengo que llevar algo para que me atiendan?

Sí. Además de las facturas a pagar, debes llevar el DNI para corroborar el cumplimiento del cronograma.

¿Cómo puedo pagar las facturas?

Si bien la mayoría de locales acepta efectivo y tarjeta de débito, recomendamos confirmar con cada empresa qué medios de pago acepta cada local.

¿En qué horario atenderán los locales?

Los horarios de atención se acomodarán en la medida de las posibilidades de cada local para que el personal no viaje en horas pico.

¿Cuáles son las empresas de cobranzas extrabancarias?

Pago Fácil, Rapipago, Bica Agil, Cobro Express, Multipago, Plus Pago, Pronto Pago, Provincia Net y Ripsa.

¿Dónde puedo chequear qué locales están abiertos?

La apertura de los locales es progresiva y cada día se abrirán más locales, por lo que recomendamos confirmar cuáles están abiertos en cada sitio web:

www.localespagofacil.com

www.rapipago.com.ar

www.bicaagil.com.ar

www.cobroexpress.com.ar

www.multipago.com.ar

www.provincianet.com.ar

www.prontopago.com.ar

www.ripsa.com.ar

www.pluspagos.com

¿Qué otras medidas de prevención adoptaron?

• Mantener distancia de al menos 1 metro y medio entre las personas en las filas.

• Dentro de los locales, habrá 1 persona por cada 4 mts2.

• Las personas que atienden al público tendrán cubrebocas y protectores visuales y estarán a 1.5 metro de distancia.

• Los puestos de trabajo tendrán alcohol en gel para el personal.

• Habrá recomendaciones sanitarias en lugares visibles para el personal.

¿Qué pasa si no se cumplen con los protocolos de salubridad?

Aquellos comercios que, por cualquier motivo, no estén en condiciones de cumplir las recomendaciones sanitarias basadas en las definiciones del Ministerio de Salud de la Nación, la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, el Banco Central de la República Argentina, y si las hubiere, de los organismos locales a nivel municipal o provincial, no podrán reanudar el servicio.