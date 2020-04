METÁN: Enfermeras del hospital piden el pase a planta permanente.

El Portal de Guemes

#Metan #Salud

Protestaron con carteles. Ayer les dieron cheques por el sueldo de marzo.



Gentileza El Tribuno.





Un total de 16 enfermeras, a las que se suman personal de mantenimiento, de la cocina y de laboratorio del nosocomio público metanense, exigieron el postergado y prometido pase a planta permanente, mejores condiciones de trabajo y el pago de sus haberes en tiempo y forma.

"Estamos atravesado una situación muy difícil e injusta porque hoy (por ayer) ya es 24 de abril y a última hora nos dieron cheques por el pago de sueldos del mes de marzo y no los pudimos cobrar todavía, por lo que muchos lo harán recién el lunes", dijo una enfermera a El Tribuno.





Los trabajadores de la salud contratados protestaron de manera simbólica en el interior del hospital Del Carmen de Metán con carteles que decían: "Exigimos mejores condiciones de trabajo ya", "pase a planta" y "mismas obligaciones, mismos derechos".

"Somos 16 enfermeras a las que todavía no nos pasan a la planta permanente. Por ejemplo, hay personas con antig�edad de diez, seis y cuatro años. El año pasado se había hecho un listado, hubo promesas del Gobierno provincial anterior, pero seguimos en la misma situación", dijo la mujer.

Destacó que hay trabajadores que se desempeñan en el laboratorio, en la cocina, mantenimiento y hasta médicos que están en la misma situación.

"Lo que es grave es que no nos pagaban el sueldo. Ahora nos dieron, a cada una, un cheque del banco Macro que fue imposible cobrar porque encima, fue un día viernes. Por ejemplo, una enfermera contratada gana $16.000 y realiza las mismas tareas y cumple los mismos horarios que un personal de planta permanente. Pero además, los contratados somos monotributistas y tenemos que abonar AFIP y Rentas y actualmente no contamos con gremio, ART ni obra social", destacó la enfermera, quien por cuestiones obvias pidió que se mantenga en reserva su nombre.

Debido a las dificultades, se supo que ayer el empresario y senador por el departamento de Metán, Daniel D'auria, le estaba cambiando los cheques al personal del hospital, sin costo adicional alguno, como ya lo viene haciendo con los que tienen diferentes locaciones en la Municipalidad.





Muchas necesidades

La trabajadora de la salud dijo que por suerte en San José de Metán todavía no hay casos de coronavirus y recordó que un sospechoso había sido descartado por laboratorio. "Si se llegan a producir casos los contratados vamos a ser afectados a la atención de pacientes y todos saben los riesgos que eso significa", remarcó la enfermera. Con respecto a los medios de protección para el COVID-19 aseguró: "Lo que no recibimos de la Provincia lo estamos adquiriendo nosotros, por ejemplo, estamos haciendo confeccionar camisolines porque no mandaron los suficientes, por eso nos juntamos un grupo y compramos los materiales necesarios. También enviaron pocos barbijos que cumplen con las normas de bioseguridad".

"En enero nos renovaron el contrato hasta julio de este año y todavía no nos dan el alta de la obra social ni de la ART. Tampoco ya podemos afrontar el pago de la AFIP y Rentas, porque nuestro sueldo es una miseria y no nos alcanza para vivir. Muchos tienen familias con hijos y la crisis económica nos está afectando a todos. Los alimentos básicos siguen aumentando en esta cuarentena y se nos hace imposible llegar a fin de mes", destacó.

La enfermera dijo que están trabajando entre seis y ocho horas diarias, informó que algunas contratadas cubren las guardias y que no se las pagan y que el turno de la noche es de diez horas.

"Pensábamos que ante la situación de emergencia que estamos viviendo iban a tener alguna contemplación con nosotros porque somos personal de la salud, pero eso no está ocurriendo", concluyó.

El hospital de Metán tiene un bajo presupuesto y le falta de todo. No tiene terapia intensiva, necesita médicos especialistas y por ejemplo, más agentes sanitarios para Atención Primaria de la Salud. A pesar de ser de referencia en el sur, no cuenta con un tomógrafo.

A esto se suma que para hacer frente a posibles casos graves de coronavirus solamente cuenta con un respirador artificial ya que el segundo que posee debe quedar en la guardia para las urgencias.