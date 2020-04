¡CUIDADO!: NUEVO METODO DE ESTAFAS TELEFÓNICAS

El Portal de Guemes

PARA TENER EN CUENTA DURANTE EL AISLAMIENTO

La situación de pandemia y cuarentena obligatoria despierta el "ingenio" de algunos, que buscan la oportunidad para estafar a quien se cruce por su camino. Sus víctimas son, sobre todo, personas mayores de edad que en general están alejados de la tecnología y se dejan llevar por la voz detrás del teléfono.

Las mentiras más comunes tienen que ver con los bancos y aquellos que tratan de hacerse pasar por empleados para sacar dinero o datos a los usuarios. Qué tener en cuenta para no ser estafado:

Los bancos no piden datos personales y confidenciales como números de cuentas, de tarjetas, claves de acceso, por teléfono, mail o mensaje de texto; verificá que los correos que te lleguen sean de la web oficial de tu banco; si el mail tiene un enlace, fijate que la dirección siempre comience con https; no abras archivos adjuntos si sospechás de la procedencia; no compartas con nadie tus claves, son personales e intransferibles; las claves no se generan por teléfono.

#coronavirus #pandemia #cuarentena #jubilados #estafas