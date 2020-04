CORONAVIRUS: Los concejales de la ciudad de General Güemes, donaran parte del sueldo.

La propuesta fue realizada por la concejala Paula Chanta y apoyada por la presidenta del Consejo Deliberante Stella Pérez.

Stella, manifestó a UNG que "ante la realidad que hoy vive y afecta a nuestra comunidad, nuestro país y nuestro planeta, los concejales de General Güemes, decidieron por unanimidad rebajar sus sueldos. Los fondos recaudados se destinarán a un fondo común para poder comparar mercaderías y artículos de higiene", afirmó la presidenta.

En la Sesión Ordinaria los ediles guiados por la solidaridad y la promoción de acciones públicas, acordes a la gravedad del momento por la pandemia provocada por el COVID 19.

Por este motivo el Cuerpo de Concejales tomó esta medida fundamentada en la necesidad de que los integrantes del poder legislativo local compartan y acompañen con medidas concretas el esfuerzo que efectúa la sociedad en su conjunto.



POR OTRA PARTE EL CONCEJAL CHAMBI DECLARO



Nosotros como Concejales de Güemes donamos el veinticinco por ciento de su sueldo para ayudar a los más necesitados La iniciativa surge ante la cuarentena por coronavirus global, que impide a muchas familias tener el sustento alimenticio diario. Por ello el concejal José Chambi junto a otros pares concejales de General Güemes donaron mercadería para armar un fondo solidario y así poder resolver algunas de las situaciones de extrema necesidad que se presentan en la comuna. En este sentido el concejal manifestó, “estamos preocupados porque conocemos la realidad de muchas familias que no tienen el sustento de alimento diario más allá de las ayudas que les da el estado nacional, y en este sentido no podemos mirar a otro lado, por eso entiendo que con un granito de arena que podamos aportar todas las semanas, vamos a poder resolver semanalmente distintas situaciones en el municipio. Sabemos a muchas familias están necesitando y que no podemos llegar a todos, pero es preferible llegar a pocos que no llegar a nadie”. El edil manifiesta que vienen ayudando a merenderos y grupos solidarios con lo que pueden en mercaderías y ayudas económicas como así también con producto de limpieza que en estos tiempos es muy necesario.

