Efectivos de la comisaría N° 43 de Embarcación impidieron en la noche de ayer el traslado de una delegación de habitantes de Misión Salim a Salta. Los originarios fueron interceptados en un operativo ilegal en la salida de Embarcación.

Una delegación de Misión Salim, en Padre Lozano (Embarcación) fue impedida de trasladarse a Salta Capital en la noche de ayer. Según relataron los referentes de la comunidad, la policía les hizo requisitorias fuera de la normativa y adujo órdenes de la Unidad Regional N°4 de Tartagal. La delegación se dirigía a Salta para reclamar por mejoras en salud y educación.

«Nosotros salimos de acá para ir a salta anoche a las 23 y llegamos a Embarcación. Allí nos para el comisario Marcos Posadas, jefe de la comisaría N° 43 y le dice al colectivero que le iba a hacer una multa de 50 mil pesos porque el colectivo no tiene la línea. No fue concreto, puso como excusa el listado de pasajeros, pero el colectivo tiene todo al día», resumió el cacique Leonardo Simplicio a Cuarto Poder.

Cabe destacar que el día de mañana se realizará una marcha con caciques y referentes de todas las comunidades del norte y, según remarcó Simplicio, otros líderes originarios también se vieron impedidos de viajar.

«El policía nos dijo que nosotros no tenemos nada que hacer en Salta, que no podemos ir porque no tenemos nada que hacer ahí, menos una protesta o manifestación» recalca el cacique.

El operativo comenzó temprano, cuando un efectivo de la comisaría 43 llegó hasta Padre Lozano para interrogar a los pasajeros hacia dónde iban y con qué objeto. Al llegar a la ciudad de Embarcación por ruta 53 los esperaba un operativo del que participó el comisario a cargo del destacamento. Otro puesto de control estaba apostado sobre ruta 81 en caso de que el colectivo hubiera optado por tomar esa vía.

“Nos gustaría que se esclarezca esto. Por qué motivo no quieren que viajemos a Salta. Esta noche estamos pensando salir de vuelta, porque hemos gastado los últimos centavos para realizar el viaje. Tenemos que vender las cosas que tenemos para viajar”, destacó Simplicio.

Desde la comisaría 43 de Embarcación no supieron responder a Cuarto Poder con qué objeto se realizó el operativo y si el procedimiento era de rutina.