Mañana habrá un paquete de medidas económicas para los monotributistas, Pymes, entre otros. Por ahora no habrá estado de sitio.

22/03/2020. El Presidente de la Nación fue entrevistado pasado el mediodía por Gerardo Rozín y adelantó que mañana habrá anuncios para los sectores que se vieron perjudicados por la medida necesaria de aislamiento voluntario. También dijo que por ahora el estado de sitio no es necesario.



Lo más destacado de la entrevista al presidente de la Nación, Alberto Fernández, en La Peña de Morfi con Gerardo Rozín por Telefé. Es la primera vez que el ciclo entrevista a un político en lo que fue una edición histórica donde los artistas desde sus casas y cumpliendo con la cuarentena, cantaron para todos los argentinos.

Las frases más salientes del Jefe de Estado:

“No es fácil estar encerrados en sus casas pero hay que hacerlo por el bien de todos”. “Lo único que estoy pidiendo es que cumplan la ley”

“El contagio va a ocurrir, no lo vamos a evitar. Si nos quedamos en las casas el contagio será más lento y lo podremos atender, cuanto más lento más posibilidades de mejor atención. Achatar la curva quiere decir hacer el contagio más lento"

"La respuesta de los profesionales de la salud es maravillosa. Solo gratitud para con ellos". "De que tengan la tranquilidad de que van a estar bien remunerados, sabemos el esfuerzo y sabemos a lo que se exponen"

"Me preocupa mucho la incompresión de la gente, que haya tontos que no entiendan el riesgo en el que estamos. El idiota que circula con fiebre que no se da cuenta que puede estar lastimando la salud de todos. Su egocentrismo que puede dañar al de al lado. Son los menos. Ayer se hicieron acciones penales sobre 2000 personas, hemos secuestrado 300 autos. La Argentina es otra, lo único que pido es que cumplan la ley".

“Quedáte en tu casa porque no podés salir. Si no tenés la excepción (a las actividades que estableció el DNU) estás poniendo en riesgo la salud de otro. La Argentina de los vivos y de los pícaros no existe más, espero que nunca más exista"

"Muchos de los que salieron con la idea de que iban a eludir el control, les falló, por favor quédense en casa. Me preocupa la desatención para con el otro"

“Pudimos tomar las medidas a tiempo y aplanar esa curva, y tenemos que seguir haciéndolo. No sabemos qué es lo que vamos a enfrentar, peleamos contra un ejército invisible. Sabemos que si nos encerramos las posibilidades de propagarse son menores”.

“Hemos hecho todo lo que debíamos hacer para lograr ese objetivo, pero no sabemos si se va a lograr”.

“Hablé con los gobernadores, es prácticamente plena la cuarentena. Tenemos problemas en los barrios más humildes porque el hacinamiento es grande”

“La medida preventiva es encerrarse en las casas. Esto lo tenemos que hacer entre todos, esta es la pelea de la sociedad”.

“No estoy peleando por la economía, estoy peleando por las vidas. No queremos que la gente se enferme. Estoy acompañado por la mayoría de los argentinos, quedan algunos insensibles”.

“Necesito que el Ejército se involucre plenamente, necesito que se involucre en la logística”.

"El 70% del conflicto está en la ciudad de Buenos Aires".

“Hemos hecho todo lo que debíamos hacer para que el problema no se propague. El tema está más o menos controlado. En estos casos uno nunca debe ser optimista”.

“El proceso de descentralización ya se inició en 35 laboratorios del país. Va a dar un mayor ritma al cómo evoluciona la pandemia. Hay que ver la proporción entre los casos comprobados y los casos desechados si la proporción se mantiene. Todavía la pandemia no encontró su máxima expresión".

"Después de esto el mundo será otro. Va a haber un aprendizaje de cómo funcionan la economía y cómo funciona el estado. Hay muchas cosas que van a cambiar a partir de lo que está ocurriendo".

"Mañana habrá medidas económicas para monotributistas, taxistas, para quienes reciben la AUH porque no están trabajando, para las Pymes, para el pequeño comerciante... a partir de mañana van a tener respuesta y vamos a gastar lo que sea necesario para que la gente esté tranquila"

“La urgencia no es la economía, la urgencia es la vida de la gente. La economía se frena y el estado debe dar respuesta a esos sectores más desamparados. Hemos pensado no los estamos abandonando”

"Vamos a distribuir los alimentos con el Ejército en todos los barrios de la Argentina".

"Vamos a tener un parate en la Economía. A los que ganan más, que ganen un poco menos. Vamos a ir tomando las decisiones, estoy previendo todos esos casos".

"La prioridad ahora es la pandemia y los enfermos. El fútbol, los teatros puede esperar. Tengamos un poco de paciencia. Esto complica la vida de la gente, pero estoy salvado la vida de muchos de ellos"

"Mi prioridad es la salud de los argentinos, esa es mi prioridad. De ser necesario extenderé las medidas, vamos a ir viendo sobre la marcha. No quisiera llegar al estado de sitio. Los instrumentos ya están. No necesito tener gente detenida a disposición del Ejecutivo".

"No hace falta el estado de sitio hoy por hoy si cada uno hace lo que corresponde".